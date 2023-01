Maltempo a Terni, si va verso la chiusura della scuole. Il provvedimento sarà firmato a brevissimo dal sindaco Leonardi Latini, come ha annunciato l'assessore Stefano Fatale in Consiglio comunale. «Abbiamo deciso per la sospensione delle attività didattiche. In questi minuti il sindaco Latini sta firmando il provvedimento», ha spiegato l'assessore Fatale che ha la delega alla Protezione Civile.

Seguono aggiornamenti