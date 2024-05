Nuova Caledonia, l'aeroporto di Nouméa resterà chiuso fino a giovedì

L'aeroporto internazionale di Nouméa, in Nuova Caledonia , resterà chiuso ai voli commerciali fino alle ore 9:00 di giovedì (mezzanotte in Italia): è quanto riferito oggi da Charles Roger, direttore della Camera di commercio e dell'Industria (Cci) di Nuova Caledonia, citato dall'agenzia France Presse. Malgrado le richieste, in particolare, dell'Australia e della Nuova Zelanda, che chiedono di poter evacuare i loro connazionali dalla Nuova Caledonia, l'aeroporto di Nouméa è chiuso ai voli commerciali da martedì scorso. Il territorio francese del Pacifico meridionale è oggetto da una settimana di rivolte e violenze senza precedenti negli ultimi 40 anni, in reazione ad una riforma del corpo elettorale invisa agli indipendentisti.