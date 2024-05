Lunedì 20 Maggio 2024, 06:05

Marco Verratti riabbraccia la sua Manoppello. In questi giorni nella cittadina del Pescarese sono in corso i festeggiamenti in onore del Volto Santo e di San Pancrazio Martire e il centrocampista ne ha approfittato per trascorrere qualche momento di relax e divertimento insieme a familiari e amici. Lo scorso settembre Verratti ha lasciato il Paris Saint Germain firmando con l’Al-Arabi di Doha, capitale del Qatar, un ricco contratto triennale (circa 30 milioni di euro a stagione fino al 2026) diventando il calciatore italiano più pagato nella storia, ma la sua permanenza nel Paese arabo non è scontata. Da un po’ di tempo, infatti, si parla di un possibile ritorno in Europa del folletto di Manoppello che lasciò l’Abruzzo nell’estate del 2012, quando il Pescara neopromosso in A con Zdenek Zeman in panchina lo vendette al Paris Saint Germain per 12 milioni. In Francia è rimasto per 11 anni prima del trasferimento in Qatar, dove oltre al lauto stipendio gli sono stati garantiti particolari benefit e clausole. Ad esempio, come ha riferito tempo fa il quotidiano francese L’Equipe, in base agli accordi firmati Verratti può lasciare il Qatar per una settimana al mese.

Spesso, infatti, il 31enne torna in Europa insieme alla moglie Jessica Aidi per partecipare a eventi o ritrovare i suoi amici e compagni di squadra, soprattutto quelli del Paris Saint Germain. Dunque, l’eventuale separazione anticipata rispetto alla regolare scadenza del contratto non sarebbe affatto da escludere. Secondo il quotidiano Mundo Deportivo, Verratti avrebbe chiesto ai suoi procuratori di sondare la disponibilità ad accoglierlo del club blaugrana. Il Barcellona attuale, però, non ha i mezzi finanziari del passato e se la trattativa entrasse nel vivo il giocatore dovrebbe ridursi sensibilmente l’ingaggio. Staremo a vedere. Intanto Marco si rilassa nella sua terra insieme agli amici di sempre. Il talento abruzzese non ha mai reciso il legame con il suo paese d’origine e anche con il Pescara, la società che lo ha prelevato dall’Arabona quando aveva 14 anni coccolandolo fino al 2012. I tifosi pescaresi lo adorano e vorrebbero che Marco chiudesse la carriera in biancazzurro. «Penso che prima di ritirarmi tornerò a giocare nel Pescara - ha detto il centrocampista tempo fa - lo farò per i miei amici e la mia famiglia, intanto adesso guardo sempre le partite dei biancazzurri in tv». Chissà se il sogno di molti supporters pescaresi diventerà realtà? Nel frattempo la cessione di Verratti dal Psg all’Al-Arabi porterà circa un milione di euro nelle casse del Delfino grazie al cosiddetto contributo di solidarietà. Un primo e sostanzioso aiuto nella speranza di rivederlo di nuovo protagonista in campo all’Adriatico.