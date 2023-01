Allerta meteo, sabato scuole chiuse a Teramo. Neve nelle frazioni, mezzi spargisale in azione

Allerta meteo, chiuse le scuole a Teramo, con qualche coda polemiche per la decisione presa e comunicata a tarda (venerdì sera dopo le 22). Il Comune, con una nota serale, ha avvertito le famiglie che il giorno dopo, sabato 21 gennaio, le lezioni a scuola erano state annullate. «A fronte dell'allerta meteo, che indica un peggioramento del maltempo nel corso della notte con nevicate anche a bassa quota, e tenuto conto delle segnalazioni che arrivano da diverse zone del territorio comunale e anche da fuori comune, oltre che di alcuni sopralluoghi effettuati nelle zone collinari della città, il sindaco Gianguido D'Alberto, in via precauzionale, ha disposto con apposita ordinanza la sospensione delle attività didattiche di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado (compresi gli asili nido comunali), nel territorio del Comune di Teramo, per sabato 21 gennaio».

Il Comune di Teramo, attraverso l'area tecnica, ha monitorato per tutta la notte il territorio comunale, con i mezzi in funzione già dalla prima serata di ieri. La perturbazione che sta interessando anche la nostra provincia, nel comune di Teramo ha colpito soprattutto i comparti 4 e 5, «che comprendono importanti frazioni come 𝐏𝐨𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐂𝐨𝐧𝐨, 𝐂𝐚𝐩𝐫𝐚𝐟𝐢𝐜𝐨, 𝐅𝐨𝐫𝐜𝐞𝐥𝐥𝐚, 𝐌𝐢𝐚𝐧𝐨, 𝐑𝐚𝐩𝐢𝐧𝐨, 𝐒𝐩𝐢𝐚𝐧𝐨, 𝐅𝐫𝐨𝐧𝐝𝐚𝐫𝐨𝐥𝐚 𝐞 𝐕𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐒𝐚𝐧 𝐆𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐧𝐢, dove dopo un sopralluogo dei funzionari comunali sono state effettuate operazioni di sgombero neve. Sempre ieri sera è entrato in funzione il mezzo spargisale, che dopo essere passato inizialmente nelle zone localizzate ad un'altezza maggiore e in quelle che ospitano gli edifici sensibili, quali ospedale, carcere, caserme di polizia, ha proseguito la sua azione sul resto del territorio comunale» dice una nota dell'Amministrazione comunale che proseguirà il monitoraggio della situazione per l'intera giornata e sono state attivate anche 3 squadre di protezione civile che stanno effettuando ulteriori verifiche sui parchi della città.