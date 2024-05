Schianto in A25, auto cappottata: un ferito

Incidente tra Manoppello e Alanno, in A25, alle 19 di oggi. Un automobilista - E. C., 52 anni, originario di Avezzano e residente a Silvi Marina - stava viaggiando in direzione Roma quando ha urtato un Suv, l'auto è finita fuori strada e si è cappottata: il 52enne ha avuto la peggio, è stata soccorso da un'ambulanza medicalizzata di Pescara e trasportato all'ospedale di Popoli in codice giallo. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno aiutato il ferito a uscire dal mezzo incidentato.

