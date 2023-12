Martedì 5 Dicembre 2023, 10:13

LA VICENDA

La Ztl scalda i motori. E c'è più attesa per scoprire da che parte entreranno le auto, che per visitare il mega villaggio di Babbo Natale da 100mila euro. L'8 dicembre, venerdì prossimo cioè, inaugura tutto: il nuovo allestimento di luci in piazza Europa - con gli orsi polari, la casa di Santa Claus, l'ufficio postale degli elfi, la fabbrica dei giocattoli, l'albero tridimensionale, la renna, il bosco incantato i mercatini di Natale (in piazza Tacito e via Garibaldi), la mostra mercato dell'artigianato nei giardini dell'ex Foresteria, la sperimentazione della Ztl. Venerdì il cuore di Terni comincerà a battere per le feste di Natale. Un centro da girare a piedi facendo però attenzione al passeggio delle auto, perché nello stesso giorno Palazzo Spada fa spegnere due varchi, quello di via Carrara e quello di via Don Bosco per consentire anche a chi non è autorizzato, di entrare.Non potendo sostare e non potendo immettersi nelle vie interne alla Ztl, le auto non potranno che entrare da una parte (ad esempio via Carrara) e uscire dall'altra (via Don Bosco). E tenendo conto che per passare da via Mancini a via Petrucci bisognerà attraversare corso Tacito, che soprattutto nel periodo di Natale è pieno di gente a passeggio.Le fasce orarie: 10 - 13 e 16 -20. Comunque per capire se un varco è acceso o spento, ovvero se si può passare senza correre il rischio di trovare una multa sotto l'albero di Natale, basterà guardare la scritta luminosa che comparirà a ridosso delle dei varchi. Certo, la pubblicazione dell'ordinanza favorirebbe il cittadino: conoscere i dettagli della sperimentazione aiuterebbe a non incorrere in errori e quindi in sanzioni. L'amministrazione ha comunque garantito un presidio di vigili, anche se non aumentano, anzi: a fine mese scade il contratto ai nove "tempo determinato". Per il resto, per le pattuglie della polizia locale in forza in centro, sono sempre le stesse: 8 in turnazione (mattina, pomeriggio e sera). Quindi due alla volta.