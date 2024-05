Lanciano, minaccia di gettarsi dalla finestra del Comune: salvato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LANCIANO Si è affacciato a cavalcioni da una finestra del Comune minacciando di gettarsi nel vuoto. Tutta Lanciano si è ritrovata col naso all’insù, ieri pomeriggio, spaventata all’idea che quell’uomo potesse davvero mettere in atto l’insano gesto. Si tratta di un 38enne conosciuto in città e purtroppo noto per essere un soggetto fragile, bisognoso di cure importanti. Il sindaco Filippo Paolini gli ha affidato un lavoro, a Palazzo di città nel tentativo di assicurargli un pur modico sostegno finanziario. Aiuto che evidentemente non è bastato e non basta a restituirgli la serenità perduta. Dietro la sua azione di ieri ci sarebbe secondo alcuni una delusione d’amore; secondo altri tutto si collega alla sua precaria condizione psichica. Tutto si è comunque risolto per il meglio: poco dopo l’uomo è rientrato all’interno dello stabile e ne è uscito a piedi, accompagnato da carabinieri e sanitari del 118.