Sabato 18 Maggio 2024, 11:04

TERNI Il bottino è di decine di migliaia di euro e il furto è a dir poco strano. I ladri questa volta hanno preso di mira l'autoparco di Asm Terni Spa di via Bruno Capponi per mettere a segno il grosso colpo e poi sparire nel nulla. I malviventi si sono dileguati con merce molto ingombrante e questo è un particolare che non sfugge all'occhio attento degli investigatori dell'arma-. Sono riusciti ad allontanarsi a bordo di due furgoni, riempiti di materiale di valore, e su cui hanno caricato anche un escavatore. Un colpo da professionisti, da gente che sicuramente sapeva dove andare a parare, che era a conoscenza della disponibilità di mezzi pronti per il lavoro del mattino seguente e della presenza in magazzino di contatori dell'acqua nuovissimi e appena consegnati ad Asm.

Il furto è andato in scena tra le due e le quattro di notte. I malviventi sono entrati nell'autoparco dell'azienda di via Capponi con le idee molto chiare.

Nel furgone che aveva il cassone hanno caricato un escavatore. Nell'altro mezzo hanno invece sistemato con cura diverse bobine di rame che hanno recuperato nel magazzino e parecchi contatori dell'acqua che erano appena stati consegnati ad Asm.

Ad accorgersi di quello che era successo durante la notte sono stati gli operai entrati in servizio alle sei del mattino per iniziare la giornata di lavoro.

I vertici dell'azienda hanno subito dato l'allarme alle forze dell'ordine e sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Terni, ai quali sono affidate le delicatissime indagini.

La certezza è che gli investigatori hanno recuperato le cesoie che sono state utilizzate dai ladri per rompere il lucchetto che proteggeva il magazzino dal quale, nel cuore della notte, sono stati portati via sia il rame che i contatori dell'acqua nuovi di zecca.Una volta caricati i due furgoni i malviventi sono riusciti a forzare, utilizzando dei pezzi di ferro, il cancello secondario dal quale hanno guadagnato prima l'uscita e poi la fuga.Le gesta dei ladri sono stati ripresi dalle telecamere che sorvegliano il piazzale della sede operativa di Asm. Sono tre e le immagini che sono state girate nella notte in cui è andato in scena il colpo sono in mano agli investigatori dell'arma. Si tratta di un episodio che in Asm a memoria non ha precedenti. Su cui ora si sta indagando a ritmo serrato.