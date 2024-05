Narni, occhiali in dono a chi ha bisogno. I Lions di Narni contribuiscono alla raccolta nazionale

NARNI Occhiali in dono a chi ne ha bisogno. Un'iniziativa portata avanti da Lions Italia che da anni raccolgono occhiali dismessi, li fanno riparare all'occorrenza e li distribuiscono a chi ne ha bisogno ma si trova in difficoltà.

«Dal 1994 - si legge in una nota diffusa dai Lions - i Lions italiani svolgono un’attività tanto importante quanto semplice. Tutti coloro che portano gli occhiali, hanno dei modelli che non usano più nascosti in qualche cassetto ed esitano a buttarli via, perché magari per loro rivestono ancora un valore. Il nostro motto è "A te non servono più, ma possono aiutare qualcuno a riacquistare la vista"».

Una filiera collaudata.

Gli occhiali usati raccolti vengono riciclati nel centro italiano raccolta occhiali usati, che è uno dei diciannove centri Lions sparsi per il mondo.

Qui vengono puliti, riparati e classificati a seconda della gradazione, quindi vengono distribuiti dai volontari e da altre organizzazioni che si occupano della protezione della vista nei paesi in via di sviluppo.

«Ogni anno - continua la nota dei Lions - vengono riciclati quasi 6 milioni di paia di occhiali da vista e ne vengono distribuiti gratuitamente oltre 2,8 milioni nelle nazioni in via di sviluppo».

In Italia il progetto è rivolto principalmente agli ospiti di Rsa.

Dal Lions club di Narni, proprio in questi giorni, sono partiti alla volta del centro italiano di Chivasso circa un centinaio di occhiali.