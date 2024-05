Amelia, allarme sisma. Via all'esercitazione "Ameriae 2024": evacuate le scuole elementari e di infanzia. Oltre quattrocento persone coinvolte

AMELIA Esercitazione "Ameriae 2024": buona la prima. Si è svolta ad Amelia una simulazione di allarme sisma con prova di evacuazione delle scuole primarie Jole Orsini e Chierichini, e la scuola d'infanzia Ciatti.

Una simulazione in piena regola, con l'allarme scattato a scuola, l'uscita dagli edifici secondo il protocollo antisisma e il trasferimento a piedi al punto di raccolta e poi al campo.

Un totale di circa 400 persone coinvolte, tra piccoli e grandi.

A scendere in campo per coordinare le operazioni e allestire il campo, il gruppo Cisom Terni-Amelia che ha partecipato con più di venti volontari impiegati in diverse mansioni, dal Coc, centro operativo comunale all’assistenza sanitaria, dall’aiuto all’evacuazione dei bambini all’allestimento del posto medico avanzato.

A dare supporto, alcuni volontari del gruppo Cisom Perugia.

Non solo. L’esercitazione ha coinvolto la prefettura, la questura, la Prociv Anci, i carabinieri, i vigili del fuoco, l’associazione dei vigili del fuoco in pensione, il 118, la Polizia Locale, l'ufficio scolastico, l’ufficio anagrafe, il personale della scuola e la dirigente Tiziana Lorenzoni, i tecnici del comune, l’Ingegner Stefano Ferdinandi (responsabile della PC del comune) e l’Ingegner Claudio Alberto Monzi.

Erano inoltre presenti gli osservatori del Comune di Narni, di Civitavecchia e dell’Enea.