Elezioni comunali, Penna in Teverina. Stefano Paoluzzi si presenta per il terzo mandato. L'avversario è Valerio Cecca

PENNA IN TEVERINA Elezioni comunali, sciolti i dubbi. La corsa è a due. Stefano Paoluzzi, sindaco uscente in lizza per il terzo mandato, contro Valerio Cecca.

Lista Penna Domani

Candidato sindaco Stefano Paoluzzi

Candidati consiglieri: Giuliana Barbaccia, Simone Corvi, Gionata Del Gelsomino, Alessandro Idili,

Maria Antonietta Lucci, Moira Monacelli, Ida Peracchini, Giancarlo Piccialuti, Giovanni Taglialatela, Mattia Zara

Lista Con voi Penna rinasce

Candidato sindaco Valerio Cecca

Candidati consiglieri: Marco Ardenti, Ilaria Belli, Giampiero Bundi, Tiziano Bussotti, Daniele Carbone, Marco Cirone, Martina Linari, Alvaro Lardinelli, Daniele Rossini.