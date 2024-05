Elezioni comunali, Lugnano in Teverina: corsa in solitaria per Alessandro Dimiziani. Tutti i candidati

LUGNANO IN TEVERINA Un solo candidato sindaco per il comune dell'alto Tevere. Alessandro Dimiziani, attuale vice sindaco in carica, corre da solo per la poltrona da primo cittadino.

Una formula collaudata, quella del campo largo, che a Lugnano sembra aver trovato il suo equilibrio. Non è la prima volta infatti che il comune arriva al voto con un solo nome.

Questa volta, in un ideale passaggio di consegne, fra i candidati consiglieri ci sarà il sindaco uscente Gianluca Filiberti.

Lista Uniti per Lugnano

Candidato sindaco Alessandro Dimiziani

Candidati consiglieri: Gianluca Filiberti, Clara Finistauri, Alberto Fiorenzo, Stefano Migno, Giordano Piercamilli, Chiara Ruco, Francesco Santacroce, Alessio Santi, Stefano Sisti, Raffaella Ubaldini