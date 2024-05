Perugia, ripartono le feste di quartiere: c'è la novità di Pallotta and Friends al parco Pietro Aretino. Per due giorni spazio a socialità, musica e cultura

PERUGIA - Feste di quartiere, riparte con la novità della Pallotta la serie di appuntamenti promossi dal Comune in sinergia con le associazioni del territorio. Oggi inizia l’intensa due giorni al parco Pietro Aretino, che ospita per la prima volta una tappa di Perugia and Friends. In sinergia con la neo costituita associazione Quartiere Pallotta, è stato organizzato un programma ricchissimo, con iniziative per tutti i gusti. Sempre con la socialità e il rilancio del territorio a fare da sfondo.

Si parte in mattinata, alle 11,30 con l’inaugurazione della festa e la presentazione dell’associazione. Nel pomeriggio prima occasione per conoscere il territorio con l’iniziativa Il quartiere si racconta. Aneddoti, narrazioni, personaggi e disavventure di un quartiere dalle mille sfaccettature in oltre 60 anni di vita cittadina. Evento in programma alle 16, quando apriranno anche gli stand gastronomici e l’area dello street food. La socialità passa non solo per il buon mangiare ma anche per i giochi, come le bocce cui è riservato un torneo che si terrà al bocciodromo Pallotta 2000 (dalle 16,45). L’attenzione è dedicata anche ai più piccoli, che potranno partecipare ad un laboratorio artistico, gratuito per i partecipanti. C’è poi l’appuntamento del teatro con Fiabiamo insieme: uno spettacolo teatrale interattivo, sempre per i più piccoli. Parteciperà l’attore Alessandro Prioletti. La musica terrà banco nella parte conclusiva della giornata tra happy hour, dj set e live. Ma sono solo alcuni degli appuntamenti della prima giornata di Pallotta and Friends, che prevede l’angolo del charity shop, la scuola di burraco per scoprire, anzi conoscere il popolare gioco di carte e la zona dell’infopoint dell’associazione Quarteire pallotta, per scoprire l’attività e i dettagli della due giorni di festa. Non mancherà lo spazio dedicato a libri e fumetti, dove si potrà lasciare e prendere.

IL SECONDO GIORNO La domenica programma altrettanto ricco, con inizio all’alba tra musica e colazione.

Alle 5,40 concerto del Trio D’Arna. Poi, alle 10, attenzione al corpo con una sessione di tecniche di rilassamento per raggiungere una percezione soggettiva del benessere (il tappetino fitness sarà fornito dai promotori). Nell’arco della mattinata ci saranno anche pony da cavalcare, moto d’epoca e non in bella mostra e una grande passeggiata nella campagna del quartiere alle porte della città. Un modo per scoprire ancor di più il territorio che continuerà a far festa fino alla sera.