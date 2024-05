Perugia, muore a 23 anni con la moto contro un'auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Muore a 23 anni con la moto contro un'auto. Il drammatico incidente stradale sabato mattina nella zona di San Galigano all'altezza dell'incrocio con via Torelli. La vittima è un perugino che abita in zona. La moto, una Ktm, si è schiantata contro una Panda con alla guida una donna. Il motociclista è morto poco dopo. Inutili i tentivi di rianimarlo, in ambulanza, da parte dei medici del 118. Su luogo dell'incidente una pattuglia della polizia locale per accertare le cause dell'incidente mortale. La strada è stata chiusa a lungo per permettere i soccorsi e i rilievi della polizia locale. Lo scontro è avvenuto non lontano dove qualche mese fa fu investito e ucciso da un furgone, Pierluigi Pescatori lo studente di 17 anni.