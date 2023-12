Martedì 5 Dicembre 2023, 10:14

MOBILITA VERDE NEGATA

STANGATI NEGOZI E ARTIGIANI

Dall'ingresso libero a una stangata che segna la cifra record di 800 euro l'anno. È la rivoluzione verde al contrario targata giunta Bandecchi. Quella che prevede le nuove tariffe per avere il pass per accedere in Ztl. Aumenti che interesseranno in generale tutti i vari permessi previsti dal Comune per le varie categorie, dai commercianti agli artigiani (stangati a dovere) passando per i residenti e altre figure professionali. Ma quello che salta aglio occhi è la scelta di cambiare nettamente strategie per quello che riguarda la mobilità verde. Era il 2015 quando l'allora amministrazione Di Girolamo decise di incentivare l'uso delle auto elettriche, anche per accedere in Ztl. "Il rilascio di un permesso di accesso per i veicoli elettrici puri con immatricolazione non antecedente al novembre 2012 e per i veicoli ad alimentazione ibrida elettrica, di immatricolazione dal 2014 con emissione di Co2 uguale o minore di 120g/km. Il nuovo permesso sarà denominato "EL" e sarà gratuito, ad esclusione delle marche da bollo previste dalla normativa in materia", questo si legge sul sito di Terni Reti, la municipalizzata che gestisce la Ztl per conto di Palazzo Spada. Ma con le nuove tariffe che saranno applicate dal nuovo anno il costo per accedere in Ztl varia da un minimo di 200 a un massimo di 800 euro l'anno. E non bastasse la stangata, la valida del pass dopo un simile esborso di denaro durerà un solo anno. "I titolari di veicoli elettrici o ibridi (Ibride Plug In, Ibride Full e Mild Ibrid) con le caratteristiche di seguito specificate, hanno diritto ad un permesso di circolazione. Il permesso consente il solo transito h24 in Ztl ed in Ap nella fascia oraria 4 10 e ha durata annuale. Tariffe e durata dei permessi per veicoli elettrici o ibridi sono specificate nella seguente tabella: full electric 200 euro, "EL Tipo b" 200, "EL Tipo c" 400 e "El Tipo d" 800 euro".A pagare il taglio dei permessi annunciato dalla giunta Bandecchi, con l'assessore Marco Iapadre in testa, saranno in particolare commercianti e artigiani. I pass per loro aumenteranno quasi adel 50%, passando da 60 a 100 euro. Meno pass equivale a meno introiti per le casse comunali, pertanto per fara una rivoluzione dei permessi a saldo zero il Comune ha dovuto ritoccare tutte le tariffe per evitare perdite. E la stangata su commercianti e artigiani si fa ancora più pesante qualora negozianti o imprese che lavorano all'interno della Ztl hanno bisogno di più pass, visto che il secondo permesso arriva a toccare quota 150 euro per entrambe le categorie, mentre schizza a 200 per il terzo contrassegno per una ditta artigiana. Insomma, una rivoluzione fatta con le tasche dei ternani.