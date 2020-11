Terni, svincolo di San Carlo: presto i lavori. Melasecche e Bordoni: «Questione di sicurezza»

TERNI La zona di San Carlo si rinnova. È del 9 novembre la notizia dei lavori, e a comunicarla sono l’assessore regionale alle infrastrutture Enrico Melasecche e l’assessore comunale alla mobilità Leonardo Bordoni. Nel dettaglio, stiamo parlando dell’uscita tra la statale 675 umbro-laziale. «Una questione che si trascinava da molti anni», così definiscono i due la situazione: in effetti, l’ultima conferenza sul tema è del 2013. «Abbiamo rinnovato i contatti con Anas, che eseguirà l’intervento e che ringraziamo, abbiamo ridiscusso il progetto insieme ai tecnici e abbiamo finalmente dato il via libera alle procedure amministrative» spiegano. Il nuovo volto dello svincolo dovrebbe realizzarsi a primavera: «Continuiamo a lavorare in prospettiva per far sì che, una volta usciti dalla pandemia, il territorio abbia a disposizione tutti gli strumenti per ripartire». Non solo: secondo Bordoni e Melasecche si tratta anche e soprattutto di una questione di sicurezza. «I lavori eviteranno il rischio di qualsiasi attraversamento a raso su queste arterie ad alta intensità di traffico. Ma è anche una soluzione tecnicamente valida, più economica di quelle ipotizzate in passato, di più rapida realizzazione e meno impattante a livello ambientale». «Alla riunione di oggi» concludono Melasecche e Bordoni alludendo all’incontro del 9 novembre, «sono state definite le criticità e i passaggi amministrativi. I finanziamenti ci sono e Anas si è detta disponibile a utilizzarli nel più breve tempo possibile».

