La viabilità provvisoria nell’area del Macelletto ha passato a pieni voti il primo esame. Foto

RIETI - La viabilità provvisoria all’ingresso ovest di Rieti, ovvero quello dell’area del Macelletto, ha passato a pieni voti il primo esame, forse il più complesso, ovvero quello dell’esordio.

Ieri mattina alle 10 in punto è stato chiuso il ponte sul Turano della via Tancia, infrastruttura che verrà demolita e sostituita da un’altra più ampia e comoda per consentire il passaggio più agevole delle automobili e dei mezzi pesanti. Pochi i rallentamenti e code contenute per la mattinata, con qualche peggioramento nella zona dell’alberata, in particolare nel tardo pomeriggio. Una situazione che andrà avanti almeno per 8 mesi e che impatterà in maniera importante sulla viabilità locale fino a fine anno.