Montecastrilli, Big bench route: il cammino è iniziato. "Panchinisti" su primo sentiero al mondo dedicato alle panchine giganti

MONTECASTRILLI Il cammino delle panchine giganti è ufficialmente aperto. Da oggi "panchinisti", turisti o semplici curiosi, potranno mettere sulle tracce delle panchine installate nel territorio di Montecastrilli. Un percorso di ottantacinque chilometri costellato da sei panchine. Una nel capoluogo e una per ogni frazione. Un'idea che il sindaco Riccardo Aquilini cullava da tempo e che oggi ha preso forma.

Per inaugurare il progetto, un'escursione a cui hanno preso parte decine e decine di camminatori.

In tanti, già con la richiesta del passaporto su cui far mettere il timbro che attesti la visita alla panchina. Un fenomeno diffuso che però a Montecastrilli ha un quid in più. Si tratta infatti del primo, e unico finora, cammino al mondo dedicato alle installazioni di Chris Bangle. Opere nate nel 2009, che negli anni si sono diffuse in tutto il mondo e hanno raccolto intorno a se una vasta comunità. Quelle di Montecastrilli e frazioni, sono identificate con i numeri dal 341 al 346.

«Meraviglioso ammirare ciò che fino ad oggi avevamo solo immaginato - ha detto il sindaco Riccardo Aquilini - il cammino delle panchine è una realtà. Rotte tracciate, credenziali, strutture ricettive, segnaletica. Ci sono tutti gli elementi richiesti da un progetto del genere, che ovviamente andranno ampliati e consolidati».