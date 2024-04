Iniziati i lavori di riqualificazione dell'area sportiva della parrocchia di Vazia

RIETI - Sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’area sportiva della parrocchia di Santa Maria delle Grazie di Vazia, presso il complesso parrocchiale Santa Maria Assunta, definiti dal progetto elaborato dall’Aics (Associazione Italiana Cultura Sport) di Rieti congiuntamente con l’architetto Luciano Macrì per conto della parrocchia e presentato in risposta all’avviso pubblico dell’ottobre 2021 della Regione Lazio “Sport senza barriere. Programma Straordinario per l’Impiantistica sportiva”.

Tra tutti i partecipanti al bando il progetto dell’Aics è risultato unico vincitore in provincia di Rieti, ottenendo il finanziamento per trasformare in un campo polifunzionale (basket, pallavolo, calcio a 5, attività motoria) il vecchio spazio adibito a oratorio di proprietà della parrocchia.

Una volta ultimati i lavori, il nuovo spazio sarà disposizione degli oltre 900 ragazzi residenti nel territorio parrocchiale, ma anche, in orario scolastico, degli alunni dell’Istituto Comprensivo “Alda Merini” (che comprende pure il plesso di scuola dell’infanzia e scuola primaria di Vazia). È infatti noto che dopo la chiusura della scuola di Villa Reatina dichiarata inagibile in seguito al sisma, infatti, le classi sono state trasferite presso le nuove sedi di Campoloniano e del Centro Servizi del Consorzio Industriale; tra i plessi scolastici afferenti all’Istituto, soltanto la scuola di Vazia è dotata di una palestra, e il carico di presenze per la struttura è diventato eccessivo; per questo motivo la Diocesi di Rieti e la dirigenza dell’I.C. “Alda Merini”, nelle persone del parroco di Vazia don Zdenek Kopriva e della dirigente scolastica dott.ssa Irene Di Marco, hanno sottoscritto una convenzione per regolare l’uso della nuova area sportiva parrocchiale a servizio dell’attività di educazione motoria della scuola.

Soddisfatto per l’esito dell’iter che ha portato al finanziamento del progetto il presidente Aics Rieti, Stefano Pecci, convinto di aver contribuito, come da finalità del suo Ente di Promozione sportiva, a dotare di un’indispensabile struttura, sia i tanti studenti che frequentano le classi dell’Alda Merini, sia i tantissimi ragazzi che all’oratorio di Vazia avranno una nuova opportunità per avvicinarsi allo sport e socializzare.