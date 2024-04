Venerdì 26 Aprile 2024, 08:35 - Ultimo aggiornamento: 08:40

PERUGIA - Con dieci muri, difesa e contrattacco, la Sir Susa Vim Perugia ha battuto 3 a 1 (parziali 25-15, 25-18, 24-26, 25-19) la Mint Vero Volley Monza nel terzo atto della finale scudetto. Un colpo che vale il vantaggio nella serie tricolore (2-1). Protagonisti dell’ultimo successo, conquistato di fronte ai 4.986 del PalaBarton (record per l’impianto dall’ampliamento di capienza) sono stato Ben Tara e capitan Leon, che ha ritrovato il servizio micidiale, decisivo nel finale. Da parte sua l’assicurazione che la Sir darà tutto per vincere: «Continueremo a fare del nostro meglio», ha detto a fine gara. Domenica la Sir potrà provare a chiudere la serie in gara 4, in programma alle 18 all’Opiquad Arena. In caso di vittoria brianzola la serie tornerebbe sul 2-2, con la bella dell’1 maggio al PalaBarton decisiva.

LA PARTITA Al pronti via schiacciata di Ben Tara e ace di Giannelli. Ma è l’inizio di una battaglia. Galassi e compagni spingo forte (5-5). Monza è battagliera sottorete (10-8). L'equilibrio si spezza con un muro di Flavio (12-8) e l’ace di Plotnytskyi (15-9). È in serata il mancino ucraino, ma è caldo al servizio anche Semeniuk (doppio ace per il 21-12). La squadra di Eccheli fatica a ritrovare ritmo, Perugia si prende il parziale (25-15).

La carica del PalaBarton e il set perso non demoralizzano Monza (2-3). Secondo set equilibrato e spezzato da vari video check (5-5). Perugia non molla, ma trema sull'8-7 per una caduta di Giannelli, senza conseguenze. Da lì la Sir ingrana la quinta: muro e attacco (10-7). Cresce anche la battuta con Russo (15-8) e Perugia decolla (20-12). Loeppky prova a rimettere i suoi in corsa (22-16), ma Plotnytskyi dice no e porta Perugia sul 2-0 (25-18).

Monza prova ad alzare il muro (2-2). In luce Galassi (5-6) per il primo vantaggio concreto (7-9) dei brianzoli. Ben Tara smorza l’entusiasmo (10-10), Plotnytskyi ribalta (12-10). Monza pare tornata in sofferenza, con la Sir che allunga subito (15-12). Ma i giochi restano aperti (17-16). C’è il nuovo ribaltone di fronte (20-22). Lorenzetti gioca la carta Leon, subito incisivo (22-23). Non basta: Maar trova l’ace del 2-1 (24-26).

Due muri di Ben Tara rimettono in corsa i Block Devils (3-0). Monza vuole giocarsela (7-5), ma capitan Leon si scatena (10-6). Ancora brividi per i tifosi Sir per uno scontro Flavio-Ben Tara, anche questo senza conseguenze. Takahashi prova a rilanciare i suoi (11-10), Leon non ci sta (16-15). Ancora un grande muro aiuta Perugia a tornare avanti (18-15) e gestire il set (17-21). Set che si chiude con il Leon show al servizio (17-23) e l’ennesima fiammata di un ottimo Ben Tara (25-19).





I COMMENTI Wilfredo Leon (Sir Susa Vim Perugia): “Bellissima partita della squadra. Sono contento ed orgoglioso per come abbiamo giocato oggi, soprattutto nei primi due set. Volevamo dimostrare che volevamo fortemente questa vittoria. Bellissimo anche giocare davanti a cinquemila persone, adesso cercheremo di fare meglio domenica a Monza”. Gabriele Di Martino (Mint Vero Volley Monza): “La battuta di Perugia ci ha messo un po’ in difficoltà, ma nel terzo set abbiamo ritrovato le nostre certezze in campo, vincendo il parziale. Possiamo sicuramente fare meglio, sappiamo che ci aspetta una gara 4 impegnativa, ma avremo tutto il sostegno del nostro pubblico”.

IL TABELLINO Sir Susa Vim Perugia - Mint Vero Volley Monza 3-1 (25-15, 25-18, 24-26, 25-19)

Perugia: Giannelli 3, Plotnytskyi 14, Flavio 8, Ben Tara 20, Semeniuk 12, Russo 9, Toscani (L), Held, Herrera, Leon 6, Solé, Colaci (L). N.E.: Candellaro, Ropret. All.: Lorenzetti.

Monza: Kreling 2, Takahashi 14, Di Martino 5, Loeppky 17, Maar 11, Galassi 9, Morazzini (L), Visic, Mujanovic, Gaggini (L), Szwarc 1. N.E.: Comparoni, Beretta. All.: Eccheli.

ARBITRI: Goitre, Piana.

NOTE Durata set: 26', 33', 36', 35'; tot: 130'. Spettatori: 4.986. Perugia: b.s. 15, v. 9, muri 10, errori 4; Monza: b.s. 19, v. 5, muri 5, errori 8.