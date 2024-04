Venerdì 19 Aprile 2024, 05:20

“Pasticcio” stadio Euganeo, rinviato a giudizio l'imprenditore viterbese Elio Scirocchi. Il gup del Tribunale di Padova alla scorsa udienza ha deciso che i 7 indagati per la vicenda stadio andranno tutti a processo. Si tratta del blerano 57enne Scirocchi titolare dell’impresa Esteel accusato di turbata libertà degli incanti, subappalto illecito, cooperazione nel delitto colposo, lesioni personali colpose; del responsabile comunale dei lavori pubblici Stefano Benvegnù, del geometra comunale Giacomo Peruzzi, direttore dei lavori, entrambi accusati per subappalto illecito; Giovanni Vattiato, titolare della ditta Tecnoedil di Brescia che ha invece ottenuto da Esteel il subappalto (subappalto illecito, cooperazione nel delitto colposo, lesioni personali colpose). Con loro anche tre dipendenti di Tecnoedil, accusati di aver coperto un grave infortunio sul lavoro avvenuto nel cantiere in accordo con i due imprenditori: Maruizio Norbis di Palazzolo sull’Oglio e Claudio Pasinelli, accusato di cooperazione nel delitto colposo e lesioni personali colpose il primo e favoreggiamento personale il secondo, insieme a Ledian Xoxi.



La società viterbese Esteel a dicembre 2020 vinse l’appalto del Comune di Padova per il rifacimento della curva dello stadio Euganeo e di due palazzetti annessi. Appalto che non sarebbe stata in grado di onorare nei tempi che aveva pattuito. Scirocchi, secondo la pubblica accusa, aveva vinto l’appalto non tanto per il ribasso rispetto alla base d’asta (per un importo di 4.701.195 euro), quanto per il dimezzamento dei tempi di intervento da 550 giorni, come indicato nei progetti, a 275.

La vicenda giudiziaria invece è iniziata poco più di un anno fa quando la guardia di finanza ha posto sotto sequestro il cantiere dell'Euganeo dando il via alle indagini per subappalto illecito e turbativa d'asta. Da allora il cantiere dello stadio è rimasto fermo e attende di riprendere per la conclusione dei lavori. Dopo la chiusura delle indagini preliminari da parte del pm Benedetto Roberti, sono diventati nove gli indagati - sette persone fisiche e due società - per l'appalto da 5,2 milioni di euro lievitati a 7 milioni per via dell'aumento dei costi. Con questi soldi doveva essere realizzata non solo la nuova Curva Sud dello Stadio, ma anche due palazzetti polifunzionali con tribune e spogliatoi.

A complicare la vicenda, durante le indagini, emerse anche un grave incidente del lavoro, che complicò non poco la posizione degli indagati.



Indagati che ormai sono diventati imputati e affronteranno tutte le accuse davanti al collegio dei giudici. L’imprenditore viterbese Elio Scirocchi è assistito dall’avvocato Valerio Panichelli.

Il Comune di Padova, che si è già costituito parte civile, ha chiesto 2,7 milioni di euro di risarcimento danni alla Esteel