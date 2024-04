Domenica 21 Aprile 2024, 08:50 - Ultimo aggiornamento: 09:45

Da una parte c’è un riassetto delle strisce blu che tira in ballo una fetta di Fontivegge. Dall’altra lavori pronti a partire, con provvedimenti in fatto di viabilità (anche pedonale) a Ponte San Giovanni, dove avanza la rivoluzione del Pinqua. Tante novità per sosta e mobilità lungo le strade cittadine.

Il primo tema, quello della sosta, porterà ad istituire le strisce blu in 74 posti auto tra via Pievaiola e via del Fosso (in particolare zona parcheggio sottostante il tracciato del minimetrò), dove sono presenti attività che richiamano molti utenti e «per una più corretta fruizione dell’area di sosta si ritiene opportuno attuare una gestione della stessa che mantenga una possibilità di sosta giornaliera restituendo tuttavia spazi per la sosta a rotazione». Lo spiega una delibera di giunta firmata mercoledì. Nel dettaglio, i nuovi stalli a pagamento (che rientrano nel settore 10) saranno così suddivisi: 19 posti nel golfo di sosta sotto il tracciato del minimetrò, a sinistra del ramo di via Pievaiola, con tariffa giornaliera dove si pagherà 1,80 dalle 9 alle 19,30 dal lunedì al venerdì. Gli altri: 9 sul lato sinistro del ramo di via Pievaiola in accesso ai civici 7-21; 20 posti nel golfo di sosta a destra antistante i civici 15-21; 26 nel golfo di sosta a destra del ramo di via Pievaiola, sotto il tracciato del minimetrò. La zona interessata è molto vicina alla stazione, dove presto sarà realizzato anche il capolinea del Metrobus. Per tuti questi la tariffa sarà oraria 1,60 (frazione minima consentita forfettizzata 0,40 per 15 minuti).

Compensano il provvedimento altrettanti posti che diventano liberi. I 5 lungo lo slargo di via Sicilia, 7 in piazza Vittorio Veneto (fronte civici 4 e 5), 6 in via Settevalli (fra via Scalvanti e via della Ferrovia), 10 in via Angeloni (ramo interno civico 39/A), 44 in via Palermo (41 nel ramo a senso unico per i civici 84, 86, 86A, 86B, 86C, 86D, 86E, 88 e 3 a fianco dell’edificio civico 88 lato fronteggiante via Palermo stessa). Si aggiungono sue posti in corso Cavour, già soppressi e riservati ai veicoli dei Vigili del Fuoco.

PONTE SAN GIOVANNI

Passando ai lavori di Ponte San Giovanni, da domani scattano alcuni provvedimenti in materia di transito pedonale, veicolare e per la sosta su via della Scuola e via Cestellini. Sono legati agli interventi previsti con il progetto «Asse delle Centralità», parte integrante del Pinqua «Ponte San Giovanni – da periferia a città». La realizzazione della prima fase dei lavori, che andranno avanti fino al termine del mese di giugno, interesserà le aree verdi e le aree pedonali di via Cestellini, nel tratto compreso tra via della Scuola e l’edificio scolastico sede della scuola Secondaria di primo grado Arunte Volumnio. Da domani scatta il divieto di transito ai pedoni in via della Scuola, nel tratto fra il termine dell’area di parcheggio antistante il civico 87 e via Cestellini, sul lato destro. Poi divieto di transito ai pedoni in via Cestellini, tra via della Scuola e l’accesso al plesso scolastico Volumnio. I percorsi alternativi saranno segnalati sul posto. Scatta poi il restringimento della carreggiata con divieto di sosta permanente in via Cestellini fra via della Scuola e l’accesso all’edificio scolastico. In tutta l’area di cantiere, scatta il limite di velocità a 30 all’ora.