Ildella chiesa cattolica si avvicina e anche in Ciociaria è previsto l'arrivo di migliaia di pellegrini. Per lo speciale avvenimento l'obiettivo è farsi trovare pronti e per questo nel Lazio è stato varato un piano di interventi e di investimenti a nove zeri. Parte delle risorse è stata convogliata anche nella provincia di Frosinone: un totale di quasi 19 milioni di euro da impiegare per la riqualificazione di aree pubbliche, anche vicino a luoghi di culto, per la costruzione di strutture riservate all'accoglienza e anche per il potenziamento della sanità. A beneficiarne saranno cinque Comuni: Frosinone, Alatri, Anagni, Fiuggi e Veroli. I cantieri in programma sono stati illustrati ieri nel corso di un incontro che si è tenuto nel palazzo dell'amministrazione provinciale. Erano presenti il subcommissario del Giubileo, Marco Vincenzi, il vicepresidente dell'ente di piazza Gramsci, Enrico Pittiglio, il consigliere provinciale Luigi Vittori, delegato ai Lavori pubblici, il sindaco e l'assessore al Bilancio del capoluogo, rispettivamente Riccardo Mastrangeli e Adriano Piacentini, il primo cittadino e l'assessore ai Lavori pubblici di Veroli, Simone Cretaro e Augusto Simonelli, e il consigliere delegato del Municipio di Fiuggi, Simone Paris. È stata l'occasione per fare il punto della situazione. «È necessario garantire che i lavori previsti siano seguiti con attenzione in vista del Giubileo - ha affermato il subcommissario Vincenzi -. D'altronde si tratta di un evento di straordinaria importanza, all'insegna della pace e della fratellanza. Sono stati stanziati fondi per Roma Capitale e per altri luoghi della regione meta del passaggio dei fedeli». Vincenzi ha spiegato nel dettaglio le linee di finanziamento: una prettamente connessa al Giubileo per il recupero e la valorizzazione delle chiese nonché per il miglioramento della rete dell'accoglienza sui territori; una collegata al Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) riservata al patrimonio storico-culturale; un'altra relativa alla sanità, attivata su impulso della Pisana, per rafforzare il comparto sul fronte dell'assistenza e dell'emergenza. «Il Giubileo è anche un'opportunità di crescita sul piano dei servizi e delle strutture» ha aggiunto Vincenzi, che ha sottolineato: «La mia presenza qui è la testimonianza di una collaborazione interistituzionale finora molto proficua indipendentemente dalle appartenenze politiche».