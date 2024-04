Venerdì 26 Aprile 2024, 11:52

L’anno in corso dovrebbe essere l’inizio da parte dell’Ateneo di mettere mano ai primariati a conduzione universitaria che si trovano a Terni dopo l’andata in pensione di diversi professionisti ed affidati dai facenti funzione. Finora l’unica nominata è stata a cardiologia dove è stato nominato ad interim il professor Giuseppe Ambrosio che dovrebbe lasciate a conduzione alla fine dell’anno. Tutte le altre caselle aspettano di essere riempite, tra queste quella di Medicina Interna e Oncoematologia dirette da tempo da facenti funzione. A Medicina Luca Di Cato dopo l’andata in pensione di Stefano Coaccioli guida l’importante reparto ad apicalità universitaria ma presto dovrà lasciare l’incarico per fare posto ad una nomina universitaria, per tale motivo a Di Cato è stato conferito l’incarico che riguarda l’ Epidemiologia Analitica e l’ Impatto sanitario oltre l'incarico di Reumatologia a partire dal 1 di maggio. L’incarico è per nove mesi ed è prorogabile. Di Cato ha condotto il reparto in un momento particolarmente difficile nei due anni della pandemia Covid. Per lui un meritato riconoscimento per l’attività svolta anche perché non era per niente facile sostituire il professor Coaccioli In pensione per raggiunti limiti di età che a sua volta aveva preso il posto di Adolfo Puxeddu anch’egli in pensione dopo 40 anni di attività. L’altro nome eccellente che lascia l’incarico è il facente funzione di Oncoematologia Angelo Genua che con nota del 17 aprile 2024 inviata alla direzione ha rassegnato le proprie dimissioni dopo che l’Azienda ha conferito al medico l’incarico di struttura semplice di Oncoematologia clinica con decorrenza, anche lui, a partire dal 1 maggio. Anche in questo caso sembra abbastanza prossima la nomina di un universitario sostituzione nominato dall’Ateneo essendo la struttura ad appannaggio dell’Ateneo. Il dottor Genua nel corso degli anni è stato a fianco delle professoressa Anna Rita Liberati, comunque rimasta al Santa Maria per la ricerca della cura dei tumori del sangue a titolo gratuito. Il dottor Genua nel corso del suo mandato come primario ad interim ha raggiunto degli ottimi risultati al punto che i pazienti sono aumentati di numero raggiungendo la struttura complessa del Santa Mari in particolare da Rieti e Viterbo ed quasi azzerando la mobilità passiva a Terni per questo tipo di tumore.