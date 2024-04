Venerdì 26 Aprile 2024, 08:36

FOLIGNO - La Giostra della Quintana potrebbe riapprodare in piazza della Repubblica. Un ritorno a quelle origini datate 1613 con lo “Stimolo Generoso di Virtute” per una occasione speciale. A spiegarlo, contattato sul punto da Il Messaggero, è Domenico Metelli presidente dell’Ente Giostra della Quintana. “Nel 2026 – spiega Metelli – la Giostra della Quintana dell’era moderna compirà i suoi primi ottanta anni. Stiamo iniziando a ragionare sulle cose da fare per arrivare a quell’anniversario nel modo più giusto. Riproporre, quindi, la Quintana in piazza della Repubblica dove all’epoca di riferimento veniva giostrata potrebbe essere uno degli appuntamenti di punta per sottolineare otto decenni di storia. Stiamo ragionando anche su altro e le Giostra di questo e del prossimo anno saranno la base per definire il programma dell’ottantennale. Lunedì, poi, abbiamo una riunione di Comitato Centrale nella quale definiremo, invece, i dettagli per l’edizione di giugno con la Giostra della Quintana de La Sfida i cui appuntamenti saranno aperti – conclude – dalla Festa del Popolano”. L’11 maggio andrà, infatti, in scena, all’interno della corte di Palazzo Candiotti, la “Festa del Popolano”, manifestazione aperta a tutti colori della Giostra della Quintana. L’evento è organizzato da tutti i rioni col sostegno dell’Ente Giostra, ed è una occasione per tutti i rionali per ritrovarsi e trascorrere una serata insieme. L’ingresso è gratuito, ma è obbligatorio il vestito da popolano, senza il quale non si potrà accedere alla manifestazione. Ci sarà la cena e a seguire verranno proposti giochi, tipici del clima di taverna, “straccio ‘mbriaco” e “Palio di Filomè”.

LE TAPPE

Intanto in vista della Giostra de La Sfida, che si terrà il 15 giugno al Campo de li giochi, si inizia a ragionare sulle sedute di prova in attesa delle “ufficiali”. Stando a quanto spiega una ordinanza, firmata dal dirigente comunale dell’Area Polizia Municipale, Simonetta Daidone, le prime prove, tecnicamente sessioni di allenamento dei cavalli, ci saranno domani. Tappa successiva il 4 maggio e quindi sabato 18 maggio tutte a partire dalle 20.30. Intanto proseguono anche le iniziative promosso dai rioni. Il 4 maggio al Contrastanga, nei giardini della “Taverna delle Sette Selle” andrà in scena la “Festa di Primavera” dalle 18 alle 24. Al rione Giotti è da poco andato in scena il primo dei cinque appuntamenti dedicati ai novizi totalmente incentrato sulla taverna e sul suo mondo che “non poteva che darci maggiori soddisfazioni, grazie alla partecipazione di 30 bambini e al coinvolgimento di tante famiglie e genitori che in molti casi non avevano mai attraversato la soglia del nostro portone. Dalla metà del pomeriggio i giovani novizi hanno ascoltato i racconti di taverna, Corte e cucina dai rionali più grandi e poi si sono cimentati in un laboratorio giocoso fatto di farina, uova, carne, sale e tanto altro, durante il quale hanno impastato, appolpettato, steso la pasta. E, alla fine, il tutto non poteva che concludersi con una cena buonissima consumata con famiglie e genitori e con grande, grandissimo gusto”. Il Morlupo, invece, il 5 maggio avrà l’assemblea rionale dove si parlerà, tra l’altro, anche di riqualificazione del vicolo rionale a partire dalle 10. “L’attività – spiegano dal Morlupo -, presa in carico dai nostri giovani rionali, vuole restituire decoro a via del Campanile”.