Ci sono i lavori, treni per Napoli a singhiozzo: domenica di disagi sulla tratta tra Cisterna e Formia

Nuovi disagi in arrivo sulla tratta ferroviaria Roma-Napoli. Ferrovie dello Stato ha annunciato l’interruzione temporanea della circolazione ferroviaria sulla linea FL7 per consentire i lavori di potenziamento infrastrutturale nelle stazioni di Formia-Gaeta, Monte San Biagio-Terracina Mare e Sezze. L’intervento, programmato per domani comporterà variazioni per i passeggeri in transito su questa tratta.

Diversi treni Intercity subiranno modifiche di orario e non effettueranno la fermata nelle stazioni di Latina, Formia-Gaeta e Aversa. Per garantire la continuità del servizio, sono previsti bus sostitutivi o il proseguimento con altri treni Intercity. Allo stesso modo, alcuni treni regionali della relazione Roma-Napoli via Formia saranno soggetti a limitazioni di percorso, con l'attivazione di un servizio di bus per consentire il raggiungimento delle destinazioni previste. Tra le altre modifiche, i treni regionali R 12607 e R 12612 della relazione Roma-Cassino subiranno cambiamenti di orario.

Per agevolare gli spostamenti dei passeggeri, sono state previste fermate dei bus nei piazzali antistanti le stazioni interessate, con alcune eccezioni.

Ad esempio, a Roma Termini, i bus effettueranno fermata presso Cotral, in Via Giolitti, altezza civico 38, mentre a Roma Tiburtina sarà prevista la fermata al Piazzale della stazione 1, altezza fermata Atac. Anche a Campoleone e Cisterna sono state individuate specifiche fermate per garantire la continuità dei trasporti.

I canali di vendita di Trenitalia sono stati aggiornati per riflettere le modifiche al servizio, e ulteriori informazioni possono essere ottenute consultando il sito di Rfi, i canali digitali di Trenitalia o rivolgendosi al personale di assistenza clienti presso le stazioni o le biglietterie. I passeggeri sono invitati ad informarsi sulle variazioni di orario e di percorso dei treni interessati, al fine di pianificare al meglio i propri spostamenti e minimizzare eventuali disagi durante il periodo di interruzione della circolazione ferroviaria.