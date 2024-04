Venerdì 26 Aprile 2024, 08:38 - Ultimo aggiornamento: 08:58

FOLIGNO - Da Foligno per entrare nella storia delle direzioni arbitrali in Serie A, visto che per la prima volta in campionato la designazione è tutta al femminile. Inter-Torino, che per la festa nerazzurra è stata spostata a domenica alle 12.30, sarà arbitrata da Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno, affiancata dalle assistenti Francesca Di Monte di Chieti e la folignate Tiziana Trasciatti.

L'arbitro e le due assistenti erano state le prime in assoluto a dirigere insieme, il 26 dicembre 2022, una partita dei principali campionati: accadde in Frosinone-Ternana finita 3-0 in B. Nel gennaio 2023, sempre insieme, arbitrarono per la prima volta una partita di Coppa Italia, Napoli-Cremonese, valida per gli ottavi di finale con la clamorosa eliminazione ai rigori degli azzurri di Spalletti poi campioni d'Italia.

In questa stagione sono state fin 15 le partite dirette da Ferrieri Caputi, di cui 6 in A, 8 nei cadetti e una a livello internazionale (qualificazione agli Europei Under 21), sulle 168 complessive in carriera. L'esordio di Trasciatti in A risale al 9 novembre 2022 in Fiorentina-Salernitana, finita 2-1, con arbitro Federico La Penna di Roma 1 e Alessandro Lo Cicero l'altro guardalinee.

Tiziana scriverà domenica un'altra pagina di storia del calcio italiano, ricordando la grande festa della sezione folignate dell'Aia quando il 1° luglio 2022 arrivò a Valentina Finzi presidente la notizia che tra le 7 promozioni c'era quella della Trasciatti che dopo aver concluso la sua sesta stagione in Serie C conquistava il passaggio alla Can aprendosi le porte che l'hanno portata ai massimi livelli. Molto di bello è già accaduto con la voglia di non fermarsi qui.