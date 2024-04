Terni. Marmore, gli operatori danno forfait all'incontro sul tema dello sviluppo turistico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è parlato di turismo e di rilancio del territorio del comprensorio che racchiude la Cascata della Marmore e il lago di Piediluco a poco più di due mesi dall’arrivo della stagione estiva. Il convegno è stato organizzato per fare il punto sulla situazione e le prospettive delle due località turistiche. Un tema allettante che interessa più di 150 operatori turistici di Marmore e Piediluco che da anni attendono un cambio di rotta sul territorio. «Soltanto che- afferma Manola Conti presidente della Proloco della Cascata- di coloro che operano nel campo del turismo neppure l’ombra, questo mi è particolarmente dispiaciuto ed anche un poco fatto arrabbiare». Ma così è andata. Comunque erano presenti nella sala della Provincia molte persone che, malgrado non vivono di turismo, erano interessate a quello che succede a Piediluco e Marmore, loro luoghi di villeggiatura e, soprattutto, le prospettive delle due località che tra la Cascata e il lago fanno la parte del leone in fatto di presenze. Si è parlato del passato, della storia e le tradizioni con Domenico Cialfi presidente del Centro studi storici, mentre Francesco Fioretti presidente del museo Hydra si è soffermato sull’importanza dell’archeologia industriale e dello sfruttamento del bacino lacustre. Stefano Lupi presidente della Confcommercio ha ribadito «come l’associazione è stata sempre attenta e lo sarà anche in futuro sulla nascita di nuove forme di commercio periferico». Giancarlo Meilleur presidente dell’associazione “Il Punto” ed organizzatore del convegno si è impegnato per l’organizzazione di un nuovo incontro con gli operatori. Intanto se gli operatori turistici non sembrano molto interessati a parlare di turismo e prospettive, diversamente lo sono le due Proloco che intendono lavorare insieme «perché siamo- conclude Conti- entrambe dipendenti dalle acque fonte della nostra fortuna». Tra Conti della Proloco di Marmore e Cristiano Crisostomi neo letto dell'associazione di Piediluco sì è in perfetta sintonia sul coinvolgimento degli operatori sulle scelte delle attività da svolgere in estate.