La Ternana si allena di sabato mattina all'antistadio Taddei con la Primavera di Massimo D'Urso. Ma in campo, fa specie non vedere più Cesar Falletti insieme agli altri della prima squadra. L'uruguaiano, ancora una volta, al lavoro solamente in palestra. Il lunedì dovrebbe essere il giorno del nero su bianco, sia per il suo approdo a titolo definitivo alla Cremonese che per l'arrivo in rossoverde del suo connazionale Gaston Pereiro, in prestito dal Cagliari fino alla fine della stagione. Il calciomercato di gennaio apre in casa rossoverde la questione trequartista. L'allenatore Roberto Breda, fino a dicembre, aveva individuato in Gregorio Luperini il vice-Falletti in quella posizione. Ma pure l'ex Palermo e Perugia, adesso, sta preparando le valigie per una possibile partenza. Anche lui, infatti, non era in campo nell'allenamento congiunto, nel quale Breda ha provato sulla trequarti altre soluzioni sperimentali, come quella di Niklas Pyyhtiä in quella posizione. Ma molto probabilmente, dalla settimana tipo che precede la ripresa del campionato con i rossoverdi impegnati a Bari, quel posto sarà di Gaston Pereiro. Per quest'ultimo, c'è stata l'ultima sua apparizione con la maglia del Cagliari, in panchina a Lecce. Ora può pensare alla sua nuova avventura rossoverde, dove ritrova il direttore sportivo Stefano Capozucca. Tra l'altro, dovrebbe cominciare a trovare concretezza anche l'altra operazione già definita in via della Bardesca, cioè l'arrivo in prestito dall'Inter dell'esterno sinistro Franco Carboni. Tecnicamente, prima si deve risolvere il prestito al Monza, poi la società nerazzurra aprirà il nuovo trasferimento temporaneo, stavolta alla Ternana. L'arrivo di Carboni libererà la partenza di Niccolò Corrado, pronto ad andare, pure lui in prestito, al Modena. Intanto, la cessione definitiva di Alessandro Celli al Catania, ufficializzata ieri, apre la strada anche alla ricerca di un nuovo difensore che possa adattarsi sia al centro che sulla fascia sinistra. Viene fuori un nome suggestivo che è quello dello juventino Gianluca Frabotta, pronto a tornare in bianconero per la risoluzione del prestito al Bari. La Ternana starebbe pensando anche a lui, nonostante il Cosenza lo voglia prendere. Più concreti, però, gli interessamenti per il giovane Giovanni Bonfanti dell'Atalanta e per i due difensori dell'Udinese Axel Guessand e Antonio Tikvic, due diciannovenni. Un altro nome accostato alla Ternana è quello di un difensore esperto come Elio Capradossi, pure lui del Cagliari, ma sul quale si portano anche Cosenza, Brescia, Cremonese e Ascoli. A proposito di quest'ultima, potrebbe essere tra le società interessate a prendere Luperini, ma sul centrocampista pisano potrebbero aprirsi altre possibili destinazioni. In bianconero, intanto, sembrava pronto ad andare Valerio Mantovani, ma la sua partenza è momentaneamente bloccata per l'infortunio muscolare di Marco Capuano. L'arrivo di uno o due difensori, però, risbloccherebbe una sua cessione. Per il resto, ci si muove alla ricerca di un mediano centrale di esperienza e di valore e anche di un attaccante. Due tasselli che servono come il pane, sia per colmare delle lacune tecniche che per ovviare a delle carenze numeriche date non solo dalle partenze di questo mese ma anche da qualche infortunio e da qualche situazione fisica non ancora rassicurante. Circolano ancora i nomi di Ettore Gliozzi per l'attacco e di Gvidas Gineitis per il centrocampo. Sempre più lontana, invece, la possibilità dell'arrivo di Eddie Salcedo, essendo il calciatore colombiano sempre più vicino all'approdo al Lecco, che è diretta concorrente alla salvezza della Ternana.