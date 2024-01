Dieci anni di matrimonio con la moglie, la dedica social di Falletti che saluterà la Ternana

Il "sì" alla Cremonese, probabilmente, è in arrivo. Fa specie ai tifosi della Ternana, trattandosi di uno come Cesar Falletti che per ben due volte il suo "sì" lo aveva detto proprio alla squadra rossoverde, diventandone negli anni una bandiera. Lui, però, in attesa di notizie di mercato legate al suo trasferimento, attraverso il suo profilo social su Instagram, pubblica una dedica speciale in ricordo di un altro "sì" pronunciato, quello probabilmente più importante nella sua vita. Quello pronunciato, cioè, alla moglie, Katherine Ferrira. Sono passati 10 anni da quando la coppia si è sposata. Proprio nel decimo anniversario, Falletti dedica un post alla moglie, con tanto di foto dei due che brindano insieme al loro anniversario del matrimonio. Il fantasista uruguaiano scrive in lingua spagnola una frase. La traduciamo: «Buon Anniversario amore della mia vita. 10 anni ormai, con tanti ostacoli, con tante cadute, ma siamo sempre qui in piedi perché abbiamo sempre saputo rialzarci, insieme, alla ricerca di quei sogni che sembravano impossibili e che ora sono realtà. Ci restano ancora molte cose da fare e sono convinto che ce la faremo. Ti amo per sempre, per infiniti altri anni». La coppia ha due bambini, Gianluca che è nato a Terni e Isabella nativa di Palermo. Era già alla Ternana, Falletti, quando si è unito in matrimionio con la moglie, sua connazionale. Era all'inizio di una lunga militanza che lo ha portato a inanellare, in due parentesi diverse, 237 presenze ufficiali e 49 gol segnati. Particolarmente cari ai ricordi dei tifosi sono due reti segnate al Curi di Perugia in altrettanti derby e quello trovato ad Ascoli nel 2017 per dare il via libera alla salvezza miracolosa della gestione tecnica di Fabio Liverani. La gioia più grande, per lui, è stata sicuramente il campionato vinto nell'anno del suo ritorno a Terni con i rossoverdi tornati in serie B a suon di record. Tutte emozioni vissute proprio con la moglie Katherine a i suoi figli accanto, sempre presenti sugli spalti a tifare per lui. In questi giorni, però, c'è il tempo per dedicarsi ai suoi 10 anni di matrimonio con la moglie e anche per coltivare vecchie amicizie rossoverdi, visto che la famiglia Falletti ha trascorso il Capodanno con la famiglia di un altro ex calciatore rossoverde, l'attaccante ora al Benevento Jonathan Alexis Ferrante.

