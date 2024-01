Sabato 6 Gennaio 2024, 00:20

Cesar Falletti verso la Cremonese. La squadra di proprietà di Giovanni Arvedi, proprietario anche delle acciaierie di Terni. Un addio, dunque, ma sempre nel nome dell'acciaio. Si aspetta solo che l'affare si materializzi e tutti i documenti tramutino in concreto ciò che è stabilito già negli accordi fatti. Per l'uruguaiano, nell'attesa, è arrivato il momento dei saluti. La Terni sportiva ha capito la situazione e prende atto dell'imminente addio del capitano. Sui social media abbondano i post di saluto e di ringraziamento verso il "folletto", lui stesso posta sui suoi profili social alcune foto scattate da tifosi insieme a lui e pubblicate da questi. Nella doppia seduta di allenamento, tanti tifosi sugli spalti, non solo per seguire il lavoro della squadra ma anche per poter applaudire e salutare Falletti. Sia dopo la seduta della mattina che dopo quella del pomeriggio, diversi sostenitori lo hanno aspettato all'uscita dallo stadio, per salutarlo, stringergli la mano e farsi una foto insieme a lui. «Gli abbiamo detto che ci dispiace della sua partenza, lui ci ha risposto di essere anche lui dispiaciuto», raccontano alcuni di questi che hanno avuto modo di avvicinarlo. Ma mentre si aspetta e si spera di poter salutare il capitano, diversi sostenitori parlano tra loro ed esprimono anche delle perplessità per un mercato che ad oggi non sembra convincerli. Fuori dallo stadio, così come sui social, non mancano critiche alla società. La partenza di Falletti, tuttavia, avverrà solo quando sarà tutto fatto, firma compresa, per l'arrivo a Terni di Gaston Pereiro dal Cagliari. Da un uruguaiano a un altro, dunque. Il passaggio, però, non dovrebbe avvenire prima della settimana prossima, in quanto l'ex del Psv Eindhoven è tra i convocati di Claudio Ranieri per la partita Lecce-Cagliari. Nell'attesa di tutto questo, più di qualcuno paventa il rischio di uno smantellamento dell'attuale rosa. «Ci dobbiamo salvare - dicono e non servono certo ora gli esperimenti». Se ne è andato anche Alessandro Celli, per il quale si attende da un momento all'altro l'annuncio ufficiale del passaggio al Catania. «Tra appena una settimana - dicono alcuni tifosi mentre parlano tra loro - si va a giocare a Bari. Con chi?». Si prospettano pure altre partenze probabili, come quella di Niccolò Corrado proiettato sempre di più verso Modena. In più, giunge notizia dell'infortunio di Marco Capuano, lesione muscolare, molto probabilmente costretto a saltare Bari. Questo, per un questione di necessità, dovrebbe al momento congelare almeno la cessione di Valerio Mantovani all'Ascoli, prima quasi sicura ma adesso non più certa. In difesa rischia di essere emergenza. Ancora di più rispetto al reparto offensivo che sta per perdere Falletti e nel quale si parla anche (ma senza riscontri concreti) persino di voci che vorrebbero il Cagliari sul bomber Antonio Raimondo. Per la retroguardia, restano caldi i nomi giovani di Axel Guessand e Antonio Tikvic dell'Udinese, ma la Ternana viene data anche sull'esperto Elio Capradossi del Cagliari, conteso da mezza serie B. Per non parlare del centrocampo, reparto nel quale resta la necessità di trovare un mediano in grado di sostituire Federico Viviani, da poco operato per rimuovere un'ernia del disco. Il direttore sportivo Srefano Capozucca starebbe cercando anche qualcuno e in quel reparto e sarebbe a caccia di un giocatore importante ed esperto. Nomi in ballo anche per l'attacco, a partire da Ettore Gliozzi del Pisa. Eddie Salcedo, invece, per quanto sia un nome gradito a Capozucca, è sempre più vicino all'approdo al Lecco.