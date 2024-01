Venerdì 5 Gennaio 2024, 00:02

In attesa dell'addio con Cesar Falletti, ormai sempre più vicino alla Cremonese, la Ternana apre il fronte col Catania. Proprio lì, dove ad allenare c'è Cristiano Lucarelli. Il livornese, ora, potrebbe ritrovarsi un paio di giocatori avuti proprio in rossoverde. A partire da Alessandro Celli, per il quale il trasferimento in Sicilia è già cosa definita. Ma a proseguire anche con Alfredo Donnarumma. L'attaccante, infatti, dovrebbe rientrare con la risoluzione del prestito al Catanzaro, per essere girato altrove. Catania e Genova - sponda Sampdoria - sembrano le due ipotesi più probabili. Riguardo a Falletti, invece, anche il direttore sportivo della Cremonese, Simone Giacchetta, parlando con i media lombardi, conferma l'interessamento, facendo di fatto definitivamente tramontare le voci che solo un mese fa volevano pure lui a Catania con Lucarelli. Il fantasista uruguaiano era regolarmente in campo all'antistadio Taddei per le due sedute di allenamento. Ma al termine di quella pomeridiana si è intrattenuto a lungo a parlare con il diesse Stefano Capozucca, presente a bordo campo. Segno evidente che il giocatore e la società stanno vedendo il da farsi e cercando la strada da percorrere. I margini per un rinnovo del contratto, oggi non ci sono. Ci sono, invece, tutti i presupposti di una separazione. Non resta che capire quando avverrà. Resta sempre valido il principio per il quale a dare il via libera alla cessione sarebbe solo l'arrivo sicuro di un altro giocatore con le stesse caratteristiche, molto probabilmente Gaston Pereiro. Nell'attesa, si lavora su altri movimenti, in questo caso per i difensori. Celli, con le valigie pronte per andare a Catania, ieri non era all'allenamento. Oltre a lui, è a un passo dall'addio anche Valerio Mantovani. E' pronto ad andare all'Ascoli. I contatti sono già in piedi e l'affare è già avviato, visto che anche lo stesso difensore, tornato a Terni la scorsa estate su richiesta di Lucarelli, pare sia d'accordo. Sicuramente, andrebbe a cercare più spazio, visto che in questo girone di andata in rossoverde ne ha trovato poco. La partenza di Celli e Mantovani potrebbe comportare la riconferma di Fredrik Sørensen, oppure il ricorso al mercato per cercare un altro difensore centrale. Una nuova voce di mercato torna a coinvolgere Federico Dionisi. L'attaccante, avendo già giocato quest'anno gare ufficiali con Ascoli e Ternana, non può giocare per una terza società. Ma se risolvesse il contratto e scendesse nei dilettanti, le cose cambierebbero. Infatti, arriva un interessamento dal L'Aquila, in serie D. Momentaneo stallo, invece, per l'esterno mancino dell'Inter Francesco Carboni (da definire la questione dell'ingaggio) e per il mediano Michel Adopo, recuperato dall'infortunio ma che potrebbe essere convocato dall'Atalanta per la partita con la Roma.