Orvieto, il gruppo scout Agesci pianta nuovi alberi vicino alla sua sede

Il gruppo scout Agesci Orvieto 1 mette a dimora nuovi alberi. La piantumazione è in programma per sabato alle 15 in località Ponte del Sole.

"Gli alberi - ricordano gli scout - trattengono anidride carbonica, producono ossigeno, purificano aria e suolo, mitigando il clima e contrastando il fenomeno delle isole di calore ma soprattutto sono gli alleati numero uno nella lotta alla crisi climatica. Svolgono funzioni fondamentali per mantenere gli equilibri del pianeta e giocano un ruolo importante nella rigenerazione degli spazi urbani". Da qui la decisione di mettere a dimora alcuni alberi negli spazi accanto alla sede del gruppo in località Ponte del Sole.

L’evento è realizzato grazie al contributo di Orvieto Ambiente srl, del gruppo Acea, impegnato nel sostenere il gruppo scout nell’opera di riqualificazione della sede, che vuole diventare un luogo fruibile per l’intera cittadinanza.

A partire dal 2022, infatti, il Comune di Orvieto ha concesso al gruppo scout il comodato d'uso per i locali della ex scuola elementare di Ponte del Sole.

L’obiettivo, durante questi due anni, è stato quello di trasformare questi ampi spazi, non solo nella sede del gruppo, ma in un centro aperto a tutta la città.

Una struttura attrezzata in grado di ospitare mostre, laboratori, incontri, convegni e feste. Uno spazio fatto di relazioni e cultura, a misura del mondo di ragazze e ragazzi. I lavori sono tuttora in corso ma si conta di inaugurare il centro durante l’estate.

Il gruppo scout di Orvieto è attualmente composto da circa 130 iscritti: per ogni fascia di età sono previsti progetti educativi specifici, legati dall’obiettivo comune di promuovere e maturare uno spirito di cooperazione, solidarietà, rispetto dell’ambiente e fratellanza. La missione educativa del gruppo ruota intorno a esperienze e programmi di socializzazione, integrazione e costruzione di un ambiente relazionale positivo, costruttivo e capace di accogliere le differenze.