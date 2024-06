Lunedì 10 Giugno 2024, 15:36 - Ultimo aggiornamento: 15:48

Fabio Di Gioia (Pd) è stato riconfermato sindaco di Arrone e Remigio Venanzi (Lega) sindaco di Polino.

Di Gioia era l'unico candidato perchè la lista del suo sfidante, Tomas Nardini, era stata esclusa dal Tar per irregolarità nella presentazione. Di contro Nardini aveva invitato gli arronesi ad annullare la scheda in modo che non fosse superato il doppio quorum previsto per i comuni (il voto del 40 per cento più uno degli aventi diritto al voto e poi il 50 per cento più uno dei voti validi). Appello che non è stato ascoltato dagli arronesi: l'affluenza è stata del 75 per cento. Ganno detto sì a Di Gioia l'88 per cento di coloro che hanno votato. (1317 su 1540 votanti).

Anche Remigio Venanzi, sindaco leghista di Polino, è stato riconfermato: ha ottenuto 99 voti.

in aggiornamento