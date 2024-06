Regionali Piemonte, exit poll dalle 23: Cirio cerca la conferma. Alle 12 affluenza del 29%

Aggiornamenti in evidenza

Non c'è solo in ballo la nuova composizione del parlamento europeo il prossimo 8 e 9 giugno. In Piemonte si andrà alle urne anche per le elezioni regionali: il governatore uscente Alberto Cirio (Forza Italia) correrà per un secondo mandato appoggiato anche da Fratelli d'Italia, Lega, Unione di Centro e Noi Moderati e punta alla riconferma per consolidare la salda alleanza del centrodestra nella regione. A contendergli la poltrona sarà la candidata dem Gianna Pentenero, 59 anni, già assessora al Lavoro di Torino, che conta sull'alleanza di centrosinistra (Pd, Avs e altri) senza gli M5s, che hanno messo in campo Sarah Disabato.