Lunedì 10 Giugno 2024, 19:21

SAN GEMINI – «Il nuovo vice sindaco sarà una donna». Luciano Clementella è stato riconfermato primo cittadino di San Gemini con 1.748 voti (65,13%) e la prima cosa che ha detto una volta terminato lo spoglio è che al suo fianco ci sarà una donna. Una lista come la sua, Cambiamo San Semini, con sei donne e sei uomini, non c’era mai stata. «Oltretutto entrano in consiglio cinque donne e tre uomini (Graziano Soli, Simone Battistini, Antonio Catanzani, Federica Montagnoli, Ambra Giacomelli, Simona Lucarelli, Elisa Rossi, Micol Burrai, ndr) e quindi la parità di genere è assicurata, ma avere un vice sindaco donna sarò la novità».

Clementella stravince a San Gemini: prende 460 voti in più rispetto alle comunali del 2019. E nonostante gli avversari di peso: Giuseppe Bracco, appoggiato da Pd, M5S, Sinistra Verdi e Civici, che riceve 810 preferenze (30,18 %); l’ex senatore ed ex sindaco Leonardo Grimani che si ferma a 126 (4,6%).