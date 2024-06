Dalla casa di riposo al seggio, anziana di 108 anni va a votare in Molise

EMBED





(LaPresse) Genoveffa Marinucci, 108 anni, nata in Abruzzo il 26 dicembre 1915, è andata a votare a San Martino in Pensilis, in provincia di Campobasso. La donna, residente da 60 anni nel piccolo Comune di circa 4.700 abitanti, ha chiesto di essere accompagnata alle urne per esprimere la propria preferenza, sfidando inoltre una giornata caldissima, con picchi di 32 gradi. Nella cittadina molisana, oltre che per le Europee, la popolazione è tornata alle urne per scegliere il sindaco e rinnovare il consiglio comunale. L’elettrice dei record, 109 anni da compiere a dicembre prossimo, questa mattina ha chiesto agli operatori della casa famiglia dove alloggia di potersi recare al seggio ed esprimere la propria preferenza. L’anziana è stata quindi accompagnata in sedia a rotelle da un operatore della struttura nella sezione allestita all’interno della scuola di via Fusco.