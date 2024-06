Mercoledì 5 Giugno 2024, 07:08

Le rose canine della cantante Elisa sono state distrutte. È accaduto nell’area verde antistante la stazione di valle dell’ascensore inclinato di Frosinone. La zona scelta da Legambiente, di concerto con il Comune, proprio per dare vita ad un progetto di valorizzazione della biodiversità. Gli arbusti erano stati piantati grazie ai fondi raccolti durante i concerti della cantante Elisa, tour inseriti nella campagna Music for the Planet. I 35 tra alberi e arbusti, nuove essenze autoctone, erano stati collocati nel novembre 2022 nell’ambito della Festa dell’Albero, durante un’iniziativa promossa dal Circolo Il Cigno in collaborazione con gli studenti dell’indirizzo agrario dell’IIS Angeloni. L’altro giorno l’amara scoperta: gli arbusti più bassi erano stati rasati, molto probabilmente dal servizio ambiente del Comune, insieme all’erba alta che aveva ammantato tutto il terreno.

LEGAMBIENTE

«Con nostro grande disappunto, abbiamo accertato che lo sfalcio ha comportato il taglio di quasi tutte le specie arbustive piantate, e segnatamente di 4 prugnoli su 5, 5 noccioli su 6 e tutte e 5 le rose canine – scrive in una nota Stefano Ceccarelli presidente del circolo Legambiente - Manca inoltre all’appello un acero campestre sui 5 messi a dimora. Siamo a dir poco sconcertati per l’accaduto e per l’approssimazione con cui vengono svolti gli interventi di manutenzione del verde a Frosinone. Al di là del danno effettivo procurato all’ecosistema, l’episodio non può essere sottaciuto né derubricato a un banale incidente di percorso. Ricordiamo che il Comune di Frosinone ha sottoscritto con il nostro Circolo un accordo di collaborazione con il quale si impegna a “fornire alle piante tutto ciò di cui hanno bisogno per la loro crescita e sopravvivenza, eseguire i lavori necessari per mantenere il terreno e le piante in buone condizioni, e adottare tutte le misure necessarie per mitigare e prevenire eventuali danni e garantire la sorveglianza e manutenzione dell’area”». «Si tratta di misure essenziali per assicurare il buon esito dell’operazione di ripristino ecologico che, lo ricordiamo, rientra nell’ambito del progetto europeo Life Terra - aggiunge - Peraltro gli esemplari rimossi dallo sfalcio erano tutti georeferenziati. Chiediamo al Comune di adottare le opportune misure affinché quanto accaduto non si ripeta e di indicare come intende rimediare al danno procurato». Nel terreno sono rimasti in piedi 7 pioppi cipressini, 6 carpini bianchi, 4 aceri campestri, 2 cerri e una farnia, la cui altezza raggiunge circa 2 metri, che appaiono in buone condizioni. Paradossale anche un altro aspetto di questa grottesca situazione. Il vialetto che costeggia il fiume Cosa, sempre a ridosso dell’ascensore di valle, è poco praticabile per dei rami spinati sporgenti, rovi e altra vegetazione che si è aggrovigliata alla siepe. Camminamento che si trova vicinissimo al terreno decespugliato e le cui condizioni rendono fastidiosa anche una passeggiata. Da una parte troppa solerzia e dall’altra noncuranza, a meno che altri interventi non siano programmati più avanti. Sperando che vengano compiuti con maggiore avvedutezza.