Terni. Giorgio Brighi e i cento anni della radio: «Strumento vivo, implica partecipazione»

La radio festeggia 100 anni e per celebrarla l’Archivio di Stato di Terni organizza un convegno, il 14 giugno alle ore 16.30, in collaborazione con l’associazione Italiana Radio d’Epoca ed Ameria Radio. Tra i relatori ci sarà Giorgio Brighi, storico conduttore di radio Galileo.

Quando la Corte costituzionale nel 1976 sancì la liberalizzazione dell’etere, a Terni nacquero diverse radio libere, come si chiamavano allora.

«All'inizio c'era una radio commerciale, di un imprenditore molto intuitivo che pensò che quella poteva essere un'idea. Poi venne una radio molto impegnata, radio Evelin, poi una radio soprattutto musicale radio Antenna musica, infine il 10 ottobre 1977 è nata radio Galileo».

Che era una radio di partito, l’allora partito comunista.

«Che però si distinse immediatamente perché fu una cosa completamente diversa. Per radio di partito si immagina una sorta di bollettino: arriva la notizia del partito e tu la dai. In realtà Galileo, anche per merito di chi l'ha fondata - Franco Allegretti, Sergio Coppi una persona molto creativa e un fotografo affermato ed io - era una piazza. Io ho pensato ad una radio viva che doveva essere fatta da conduttori che non erano formati, ma persone comuni. Quindi la porta era aperta, arrivarono un sacco di persone, soprattutto giovani. Era un collettivo molto molto aperto dove ognuno metteva qualcosa di suo. Gli ascoltatori erano estremamente presenti nelle trasmissioni quotidiane dove la diretta telefonica era protagonista. Mi ricordo che il giorno del ritrovamento del corpo di Aldo Moro ho fatto una diretta di dodici ore continuate con persone che esprimevano il loro parere».

Come si faceva allora la radio?

«Ai miei collaboratori sconsigliavo di essere didascalici, per esempio quando interviene un pensionato che dice la sua opinione e il conduttore dice 'allora lei vuole dire che', in realtà ci mette la sua personalità, la sua opinione. Invece no, le opinioni devono essere libere, aperte e possono essere anche contestate da un'altra persona».

Quarantasette anni di radio sono veramente tanti, com’è nato questo amore?

«Io la radio ce l'ho tatuata proprio nell'animo. Da piccolissimo a casa mia non c'era la televisione ovviamente, come nella maggior parte delle case del popolo, però c'era una radio, di quelle a valvole grandi con l'occhio magico e mi sembrava una cosa viva. Io ero un bambino molto fantasioso e pensavo che dentro ci fossero i lillipuziani. Quindi imposi a mio nonno di aprirla per vedere dentro e fu peggio che mai perché dentro c'erano le valvole ossia dei contenitori di vetro con dentro una sostanza rosso sangue. Ecco, la radio è una roba viva e per me è stata sempre una cosa viva, una cosa da ascoltare. Ascoltare è diverso da sentire perché implica una partecipazione».

Nell'era globale quale sarà il futuro della radio?

«Secondo me la radio sta commettendo un errore, si sta visualizzando. Adesso le radio vai a vederle sulla televisione, ma questo toglie l'interazione della fantasia di chi ascolta e poi le immagini distraggono. La radio deve essere parola, come dicevano gli antichi greci deve essere logos, una parola complessa che implica tantissime cose anche la partecipazione mentale e culturale.

La radio locale poi è fondamentale per entrare nelle dinamiche del territorio».