Lunedì 10 Giugno 2024, 16:55

STRONCONE – Una riconferma e «una soddisfazione immensa». Giuseppe Malvetani, sindaco di Stroncone dal 2019, resta il primo cittadino del comune di quasi 5mila abitanti per altri cinque anni. Eletto con il 69,29 per cento dei consensi, è “strafelice”: «Stroncone vuole continuare a crescere e vuole farlo con noi. Ci impegneremo ancora di più per ripagare la vostra fiducia», dice rivolgendosi ai suoi concittadini. Una sfida a due, contro Paolo Cianfoni, già candidato a sindaco di Terni, che “stravince”, l’avversario si ferma al 30 per cento delle preferenze. Con lui, nella lista “SìAmo Stroncone”, molte anime del centro destra: non è stato un caso che alla presentazione della lista ci fosse Raffale Nevi (Forza Italia) e l’assessore regionale della Lega, Enrico Melasecche.