Duemila siepi, obiettivo Europei Under 18 per il ternano D'Inzillo

Diego D'Inzillo Carranza corre. Anzi, vola. In un solo mese e mezzo, i suoi orizzonti sportivi si sono ampliati e si è ritrovato prima con una serie di record regionali in tasca e poi con la partecipazione ai campionati europei Under 18 di atletica leggera che si fa ora molto più vicina grazie proprio a uno di questi record regionali. Si profila un'estate piena di sogni, per il giovane mezzofondista dell'Athletic Terni, che all'età di 16 anni si tuffa alla ricerca di allori nella specialità olimpica regina. Adesso, intanto, si tuffa in piena immersione nei suoi allenamenti e nei campionati italiani del 5 luglio che diventano decisivi per la sua partecipazione agli Europei.

La gara è quella dei 2.000 siepi, la specialità nella quale ha polverizzato in poco tempo per tre volte il primato dell'Umbria. A Foligno, al meeting della Quintana, ha abbassato la soglia del miglior tempo umbro di sempre portandolo a 6 minuti, 3 secondi e 34 centesimi. Proprio con questo risultato, con il quale ha anche vinto la gara, l'atleta ternano centra uno dei tempi utili per entrare in ballo nella qualificazione per la competizione continentale di categoria, in programma in Slovacchia, a Banska Bystrika. Due secondi meglio del 6',05", 77 che aveva ottenuto a Bressanone, nel Brixia meeting, a fine maggio. Adesso, però, per essere sicuro di volare in Slovacchia, manca ancora un altro passo. Ci sono i campionati italiani. Se vincesse lì il titolo tricolore, il biglietto per gli Europei sarebbe sicuro. Altrimenti, dovrà sperare che il tempo di Foligno gli basti, per regolarità di risultati e forma fisica, a centrare uno dei due posti utili per andare a rappresentare l'Italia. Il tempo utile per giocarsi la qualificazione, D'Inzillo, lo aveva sfiorato già anche a Perugia, al Santa Giuliana, dopo che aveva centrato (di nuovo a Foligno) il record regionale anche nei 3.000 siepi in 9 minuti, 55 secondi e 60 centesimi. Ma quelle precedenti prestazioni non erano state sufficienti per un soffio, a farlo sperare. L'insistenza, però, sta premiato il giovane mezzofondista. Gli Europei Under 18 ci sono dal 18 al 21 luglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è più di un mese, dunque, per intensificare lavoro e allenamenti e prepararsi alla spedizione azzurra. E soprattutto, c'è uno scudetto tricolore al quale dare l'assalto.