Elezioni europee, Tajani: «La Lega? Risultato positivo». E su von der Leyen: «Presto per parlare di bis»

Nessuno scossone alla maggioranza, anzi, i tre alleati di governo andranno d'amore e d'accordo, certifica Tajani all'indomani della chiusura delle urne, quando nonostante i dati su Roma siano lentissimi, Forza Italia si attesta al 9,7%. A un'incollatura da quel risultato a doppia cifra sognato.

«Il governo allarga i suoi consensi», «Fi ha ottenuto un risultato storico», e ancora «Non siamo né un taxi né un albergo a ore», scandisce il segretario di Forza Italia, forte della crescita del partito fondato da Berlusconi che potrebbe richiamare ex sodali e transfughi.

Elezioni, Tajani commenta i risultati: «Salvini ha avuto un buon risultato»

Prima di partire per Berlino dove il ministro degli Esteri parlerà della ricostruzione in Ucraina, la cui conferenza sarà ospitata in Italia nel 2025, e dove terrà una serie di colloqui centrati su una possibile, nuova, maggioranza europea.

Tajani commenta in conferenza stampa i risultati, più solidi, del giorno dopo le elezioni europee. E non infierisce sul sorpasso consumato ai danni della Lega. «Noi non vogliamo cercare consensi tra i partiti alleati, non vogliamo risistemare i conti interni, il che sarebbe molto miope. Come ho già detto, il governo è uscito rafforzato da questo risultato elettorale. Quello della Lega è un risultato positivo, noi guardiamo a un altro tipo di elettorato», ha detto.

Tajani: ritorni in Fi? Non siamo taxi o albergo a ore, valuteremo

Tajani auspica un governo tra Popolari, Conservatori e Liberali.

Lo ribadisce anche in conferenza stampa in cui non mette la mano sul fuoco sul Von der Leyen bis. Dice che è troppo presto. E a domanda diretta se Forza Italia medierà per un ingresso in maggioranza dell'Ecr di Meloni risponde che servono tempo e negoziazioni. Quanto meno iniziare i colloqui.

Draghi? Non appartiene ad alcuna famiglia europea, sottolinea un po' freddo, e una candidata il Ppe ce l'ha già. Ed è una candidata, von der Leyen, che ha stretto un ottimo rapporto con Meloni la quale deve decidere se stare serenamente all'opposizione oppure se entrare nella maggioranza europea col suo 28%.