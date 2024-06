Elezioni Europee 2024, chi diventa europarlamentare? Dal peso delle preferenze alle rinunce, come funziona e chi sono i capilista

Le urne delle Elezioni Europee 2024 si sono chiuse alle 23 di ieri (domenica 9 giugno) e le proiezioni diffuse hanno ormai reso evidenti i risultati di questa tornata elettorale. Ma come è possibile sapere chi diventerà europarlamentare? Finché lo spoglio non sarà terminato non si potrà conoscere con certezza i nomi di tutti i nuovi eletti, ma ci sono alcuni importanti fattori da tenere in considerazione per capire, in ogni lista, chi diventerà (con buona probabilità) parlamentare europeo.