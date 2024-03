Potature, al via gli interventi nel quartiere Africano: la mappa delle strade chiuse

Strade temporaneamente chiuse e lavori in corso in diverse zone della Capitale per gli interventi di potatura delle piante ad alto fusto situate sui fianchi della carreggiata. Secondo un calendario di deviazioni necessario a conciliare la circolazione stradale con quella di mettere in sicurezza i numerosi alberi presenti, il divieto di transito riguarderà più vie di Roma nord che, a fasi alterne, verranno chiuse per consentire lo svolgimento dei lavori in totale sicurezza.

Una prima tornata di lavori inizierà domani, 7 marzo, tra Largo Forano e via di Villa Chigi in direzione via di Villa Chigi. La strada sarà chiusa dalle 9 alle 16.

Uomini e alberi, quando la convivenza è difficile: olmi da abbattere, e il quartiere si divide

Da da venerdì 8 marzo a martedì 12 marzo, sempre nella stessa fascia oraria, sarà interessato il tratto di strada che si estende da via di Villa Chigi a via Niccolò Piccinini in direzione Piazza Gondar.

Un'altra tranche di interventi, invece, sarà da mercoledì 13 a lunedì 18 marzo, in viale Somalia nel tratto che si estende da via Nicolò Piccinini a via Felice Anerio e su Largo Somalia nel tratto compreso da via Felice Anerio a via di Villa Chigi.

L'orario sarà sempre dalle 9 alle 16.

Infine, operai al lavoro anche giovedì 21 e venerdì 22 marzo, dalle 9 alle 16, tra Largo Forano e via Salaria direzione via Salaria.