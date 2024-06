Orvietano. Montegabbione: eletto sindaco Sebastiano Caravaggi Tutti i risultati degli altri comuni

Sebastiano Caravaggi è il nuovo sindaco di Montegabbione. Con 322 voti si piazza davanti a Francesca Muccifora, ferma a 175 preferenze e a Fabio Roncella. Quest'ultimo, sindaco uscente sostenuto dalla lista "Futuro comune per Montegabbione", non va oltre 153 voti.

Quella di Monteleone è stata una delle competizioni "più affollatte" dal momento che in corsa c'erano tre liste. Caravaggi si presentava con la lista "Ripartiamo persone e territorio", Francesca Muccifora invece era sostenuta da "Montegabbione insieme"

Monteleone d'Orvieto E' arrivata l'ufficialità: Paolo Garofani unico candidato a Monteleone d'Orvieto è eletto sindaco.

Due i quorum per validare l'elezione: che alle urne sia andato almeno il 40 per cento degli aventi diritto e che l'unica lista abbia ottenuto il 50% dei voti validi.

Già da sabato sera l'affluenza era ampiamente superiore: alle 23 ha votato il 76,78 per cento. Per quanto riguarda i voti, Garofani ha ottenuto 642 voti validi mentre le schede bianche sono state 81 e quelle nulle 95. Alla sua lista assegnati, ovviamente, i 9 seggi in consiglio comunale.

San Venanzo Marsilio Marinelli è stato riconfermato sindaco di San Venanzo. Con 926 voti (il 68,69%) distanzia di circa 600 voti Stefano Valentini che si ferma a 331 preferenze (24,55%) mentre il terzo competitor, Simone Rellini, candidato di Alternativa popolare, si ferma a 91 voti. Marinelli ottiene 3 seggi in consiglio, 3 Valentini, mentre Rellini è fuori.

Fabro. Simone Barbanera è sindaco a Fabro. Con 941 voti ha ottenuto il 64,45% dei voti e 7 seggi in consiglio. Lo sfidante, Giuliano Giuliacci, si ferma a 519 preferenze (35,55%). Per lui 3 seggi in consiglio comunale.

Porano. A Porano riconferma per il sindaco uscente: Marco Conticelli con 687 voti (il 62,85%) distanzia Carmela Palmieri che si ferma a 406 preferenze