Umbria, Dimiziani vince a Lugnano con il 100% dei consensi (e nessuna scheda bianca): era l'unico candidato

I risultati dello spoglio elettorale nei cinque comuni del comprensorio amerino sembrano non lasciare adito a dubbi. Ancora pochi voti da scrutinare che non dovrebbero spostare quella che appare in tutto e per tutto una riconferma generale. Stefano Paoluzzi a Penna in Teverina, Giampiero Lattanzi a Guardea, Giovanni Montani ad Acquasparta, Federico Gori a Montecchio, Giovanni Ciardo ad Alviano.

Unica "novità" a Lugnano dove il nuovo sindaco è Alessandro Dimiziani.

Nome nuovo ma senza traumi. Dimiziani infatti passa da vice a primo, mentre il sindaco uscente Gianluca Filiberti già da tempo aveva dichiarato di voler abdicare, rientrando nelle file dei consiglieri comunali.

I risultati:

Lugnano in Teverina

Plebiscito per il vicesindaco Alessandro Dimiziani che con 676 guadagna la poltrona da primo cittadino. L'avversario da battere per lui era il quorum, ampiamente raggiunto. Ha votato il 71,37% degli aventi diritto.

Montecchio

Aria di conferma anche a Montecchio dove il sindaco uscente Federico Gori vince sulla sfidante Antonella Ferretti.

Gori si avvia al terzo mandato con un tesoretto di 305 voti (86,40%).

Penna in Teverina

ha votato il 73,6% degli aventi diritto.

Con 382 voti (60,8%) il sindaco uscente Stefano Paoluzzi stacca il pass per il suo terzo mandato.

Lo sfidante Valerio Cecca ha ottenuto 246 voti, pari al 39,2%.

Alviano

Elettori: 1.170 | Votanti: 944 (80,68%) Schede nulle: 15 Schede bianche: 9 Schede contestate: 0

Confermato sindaco Giovanni Ciardo con 554 voti mentre lo sfidante Fabio Andreucci si è fermato a 366.

Guardea

Elettori: 1.489 | Votanti: 1.200 (80,59%) Schede nulle: 33 Schede bianche: 23 Schede contestate: 0

Sindaco Giampiero Lattanzi con 690 voti (60,31%)

Lo sfidante Alfredo De Sio ne ha raccolti 454 (39,69%)

Acquasparta

Spoglio ancora in corso (3 sezioni su quattro) ma i dati parziali danno la vittoria a Giovanni Montani

con 899 voti (58,45%) il sindaco uscente la spunta su Claudio Ricci che con Fare Comune si ferma a 639 (41,55%).