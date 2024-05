Narni, sicurezza stradale: via i lecci di Porta Romana. Cantiere notturno sulla Flaminia

NARNI Addio ai lecci di Porta Romana. Percorso alternativo per i residenti di via Portecchia, Scogliara e Testaccio. Le piante abbattute, saranno sostituiti da nuovi alberi e una siepe. Un intervento non più rinviabile, alla luce della pericolosità per il transito veicolare.

Le radici dei grandi alberi infatti, hanno da tempo sollevato il manto stradale.

Per ripristinare le condizioni di sicurezza, oggi è arrivato il via libera ai lavori.

Mercoledì 22 maggio partirà l’intervento per la rimozione delle alberature dei giardini di Porta Romana, delle piante infestanti sempre su Porta Romana e la ripulitura del muraglione di via Portecchia.



«Come da accordi - specifica il sindaco Lorenzo Lucarelli in una nota - successivamente Anas provvederà alla risistemazione del manto».

Per effettuare i lavori, sarà necessario chiudere il transito lungo la strada statale 3 Flaminia all’altezza di Porta Romana.

«Per recare meno disagi possibili - chude Lucarelli - i lavori verranno effettuati nei giorni 21-22-23 Maggio 2024 nella fascia oraria 21:30-06:00 del giorno successivo».

Per tutta la durata del cantiere, i residenti di via Portecchia, Scogliara e Testaccio in quella fascia oraria per l’accesso e l'uscita dalle loro abitazioni potranno utilizzare il percorso alternativo della Tiberina.