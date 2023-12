Le fere tornano a vincere. A Cosenza finisce 1-3, doppietta di Raimondo

Terni - Seconda vittoria in campionato, la prima targata Roberto Breda che riesce ad ottenere un successo in trasferta che mancava da oltre un anno. Nel primo tempo le fere hanno sofferto, con Iannarilli che si è immolato in un paio di occasioni e con il Cosenza che è riuscita a prendere anche un palo. Nel secondo tempo, con l'ingresso di Favasuli si accendono le fere. Al 4', proprio su un cross dell'esterno in prestito dalla Fiorentina, Casasola trova il gol del vantaggio. Sei minuti dopo Tutino segna il pareggio su rigore causato da una spinta di Sorensen ai danni di Florenzi. Il pareggio dura però solo cinque minuti, con la Ternana che trova nuovamente il vantaggio con Raimondo, che si ripete al 23'. AlIa mezz'ora Calò si fa espellere per proteste. I rossoverdi dominano e trovano una vittoria importantissima in ambito salvezza.

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Cimino ( 25' st D'Orazio), Meroni, Sgarbi, Martino; Calò, Praszelik; Canotto (36' pt Forte), Florenzi ( 25' st Marras), Mazzocchi (30' st Voca); Tutino.

A disp. Marson, Rispoli, Fontanarosa, Crespi, Arioli, Zilli, La Vardera, Zuccon. All. Caserta

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Diakité, Sorensen, Lucchesi; Casasola (32' st Mantovani), De Boer ( 25' st Pyythia), Labojko, Celli (1' st Favasuli); Falletti (39' st Luperini); Distefano (25' st Dionisi) , Raimondo. A disp. Vitali, Brazao, Capuano, Della Salandra, Garau, Marginean. All. Breda.

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto

RETI: 4'st Casasola, 10' st Tutino, 15' st Raimondo, 23' st Raimondo

NOTE: Ammoniti Celli, De Boer, Sorensen, Favasuli, Florenzi per gioco falloso, Marras per comportamento non regolamentare. Espulso Calò per proteste. Angoli 11- 4 per il Cosenza. Recupero tempo, pt 2', st 5'.