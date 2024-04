L'Ascoli vince con Botteghin e la Ternana torna ad avere paura

TERNANA-ASCOLI 0-1

Ternana (3-5-2): Vitali; Dalle Mura, Boloca (34' st Sorensen), Lucchesi; Casasola (29' st Favasuli), Luperini, Amatucci (1' st Faticanti), De Boer, Carboni; Pereiro (34' st Raimondo), Dionisi (19' st Distefano). A disp. Franchi, Novelli, Zoia, Marginean, Viviani, Labojko, Pyyhtia, Favilli. All. Breda

Ascoli (3-5-2): Vasquez; Vaisanen (34' st Botteghin), Bellusci, Mantovani; Falzerano, Valzania (18' st Masini), Di Tacchio, Caligara, Zedadka (28' st Celia); Nestorovski (28' st Tarantino), Duris (18' st Rodriguez). A disp. Viviano, Mengucci, Giovane, Streng, Adjapong, Milanese, Tavcar. All. Carrera

ARBITRO: Ghersini di Genova

RETI: st 45' Botteghin

Note: spettatori 6.579 (di cui 56 ospiti), per un incasso totale di euro 51.984,00. Angoli 6-3 per la Ternana. Ammoniti Falzerano, De Boer, Bellusci per gioco falloso. Recupero tempo, pt 0', st 6'.

Terni - L'Ascoli espugna il Liberati e complica la corsa salvezza della Ternana. I rossoverdi cominciano la partita in attacco, provando a creare occasioni soprattutto con Dionisi, molto propositivo.

Al 20' su calcio d'angolo battuto da Pereiro, colpisce di testa Boloca con la palla che finisce sul fondo. Alla mezz'ora è De Boer ad andare vicino al gol che, su cross di Carboni, in scivolata calcia la sfera che sfila oltre la linea di porta. Allo scadere del primo tempo è l'Ascoli a sfiorare il vantaggio su corner battuto da Falzerano, la palla sfila e finisce sul secondo palo, Vaisanen si getta e colpisce la sfera che finisce al lato di poco. Nel secondo tempo i bianconeri prendono coraggio e al 22' Zedadka impegna Vitali con un tiro a giro insidioso. Al 26' l'unica grande occasione per la Ternana, con Distefano che parte in vellcità sulla corsia di sinistra, crossa in mezzo dove Casasola all'interno dell'area piccola prende il palo. Quando la partita sembrava destinata alla parità, in occasione di un corner al 45', Bellusci si coordina e calcia verso la porta, Botteghin la tocca di testa quel tanto che basta per battere Vitali, consentendo di fatto all'Ascoli di vincere la partita.