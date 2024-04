Ternana, Iannarilli salva i rossoverdi. Con il Modena finisce 0-0

TERNANA-MODENA 0-0

Ternana (3-5-2): Iannarilli; Boloca (1' st Dalle Mura), Capuano, Lucchesi; Casasola, Luperini, Faticanti (9' st Distefano), Pyyhtia (21' st Raimondo), Carboni; Pereiro (21' st De Boer), Favilli (9' st Amatucci). A disp. Vitali, Franchi, Zoia, Sørensen, Labojko, Marginean, Dionisi, Favasuli. All. Breda

Modena (3-4-2-1) Seculin; Ponsi (34' st Riccio), Zaro, Pergreffi; Santoro, Magnino, Palumbo, Cotali (23' st Bozhanaj); Duca (12' st Di Stefano), Tremolada (23' st Oukkhada); Gliozzi (12' st Abiuso). A disp. Gagno, Leonardi, Battistella, Corrado, Mondele, Strizzolo. All. Bianco

ARBITRO: Gualtieri di Asti

RETI:

NOTE: Spettatori 5316 (di cui 254 ospiti) per un incasso di euro 31.329. Ammoniti Cotali, Boloca, Carboni, Zaro, Pergreffi per gioco falloso. Angoli 5-5. Recupero tempo, pt 0', st 8'.

Terni - La Ternana si ferma sullo 0-0 contro il Modena. Primo tempo senza troppe emozioni. Al 23' la prima occasione della partia sui piedi di Magnino che sfrutta una sponda di testa di Gliozzi su una punizione battuta da Palumbo, con Iannarilli che salva sulla linea di porta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il portiere rossoverde risulta decisivo poi in altre due occasioni, al 33' su Santoro e pochi minuti più tardi su Palumbo. Il primo tiro della Ternana arriva invece al 37', con Carboni che crossa defilato sulla sinistra e Casasola che in scivolata ripronone il pallone sul secondo palo e Pyyhtia che ad un passo dalla porta calcia sul fondo. Nel secondo nonostante alcuni cambi, con l'ingesso di Distefano e Raimondo, la storia non cambia con la Ternana che non riesce a calciare in porta. Le uniche occasioni sono del Modena, al 25' con Casasola che salva sulla linea un tiro di Bozhanaj, al 31' con una doppia parata di Iannatilli su tiri di Di Stefano e Oukhadda. Al 47' i canarini hanno l'opportunità di vincere la gara, con Capuano che liscia un pallone e Abiuso in solitaria si avvicina alla porta, a quel punto si gettano sull'attaccante sia Iannarilli che Lucchesi che si scontrano tra loro, nonostante ciò Abiuso riesce a calciare e Dalle Mura salva sulla linea di porta evitando la sconfitta ai rossoverdi.